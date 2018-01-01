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Лучани обурені, що нема чим дістатися до спортшколи

Лучани обурені, що нема чим дістатися до спортшколи
Мешканці мікрорайону ЛПЗ у Луцьку вимагають змінити маршрути автобусів, аби діти могли дістатися до спортивної школи на Вересневому.

Про це у Facebook написала Наталія Гуркіна.

«ГПЗ! Вже немає маршутки № 4 і з вересня є проблема доїзду дітей у спортивну школу на Вересневому», - зазначила вона.

Тож Гуркіна закликала лучан долучитися до збору підписів під зверненням до депутата міськради Миколи Яручика.

«Вже кілька місяців, в зв’язку з відсутністю маршрутки № 4, ми маємо проблему доїзду з ГПЗ до ЗОШ № 16 та КДЮСШ № 1. Щоденно цим маршрутом користувалися багато дорослих і дітей:

- приблизно 200 дітей нашого мікрорайону, які п’ять разів на тиждень займаються в КДЮСШ № 1;
- мешканці Вересневого, які є працівниками СКФ;
- працівники ЗОШ № 16, амбулаторії та КДЮСШ № 1, які мешкають на ГПЗ та в інших мікрорайонах нашого міста», - йдеться у зверненні.

Ініціатори стверджують, що тепер дітям та дорослим мікрорайону ЛПЗ потрібно ходити на Львівську, щоб дістатися до КДЮСШ № 1, ЗОШ № 16 тощо, або користуватися маршруткою № 9а, від якої до спортивної школи немає нормальної дороги.

«Просимо терміново до початку нового навчального року знайти вихід із ситуації та забезпечити комфортний доїзд мешканцям нашого багатотисячного мікрорайону. Пропонуємо продовжити маршрут № 12, щоб він довозив людей до ЗОШ № 16, або внести зміни у маршрут №9а, щоб він проходив через КДЮСШ № 1», - йдеться у документі.


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Теги: маршрутка, Луцьк
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