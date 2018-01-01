Опублікували рідкісне фото знищеного палацу на Волині
Сьогодні, 21:35
У мережі з’явилася фотографія палацу Красіцьких у селі Велика Глуша Любешівського району, який за радянської влади розібрали на цеглу.
Світлину у соціальній мережі Facebook опублікував користувач Ромек Павлюк.
«Велика Глуша (Любешівський район). Палац Красіцьких. Кольороване фото (оригінал 1929 року авторства Станіслава Бохніга)», - йдеться в підписі до фото.
В середині XVIII століття Велика Глуша стала постійною резиденцією роду Красіцьких, коли в середині XVIII століття тут оселився Вінцентій Красіцький - засновник гілки цього роду, що називалася з того часу волинсько-литовською. Пізніше маєток переходив до його спадкоємців по чоловічій лінії, останнім з яких був Едвард. З п’яти його дочок маєток успадкувала Марія-Казимира, яка вийшла заміж на графа Венчислава Лубенського – останнього власника Великої Глуші.
Невеликий палац, що нагадував італійську віллу в стилі класицизму був побудований у середині XIX ст. Едвардом Красіцьким.
До маєтку вела кілометрова алея, яка завершувалася в'їзною брамою. Навколо палацу був великий ландшафтний парк з різноманітними породами цінних дерев та багатою колекцією ґатунків бузку і жасмину. Парк оточував земляний вал, який захищав територію від весняних паводків. За парком тягнулися мальовничі заболочені поліські луки, через які останній власник проклав 9-кілометровий канал, що з'єднував палац з Прип'яттю.
Палац був значно пошкоджений під час І світової війни та зазнав пожежі в роки ІІ світової, а після війни був повністю розібраний на цеглу.
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Світлину у соціальній мережі Facebook опублікував користувач Ромек Павлюк.
«Велика Глуша (Любешівський район). Палац Красіцьких. Кольороване фото (оригінал 1929 року авторства Станіслава Бохніга)», - йдеться в підписі до фото.
В середині XVIII століття Велика Глуша стала постійною резиденцією роду Красіцьких, коли в середині XVIII століття тут оселився Вінцентій Красіцький - засновник гілки цього роду, що називалася з того часу волинсько-литовською. Пізніше маєток переходив до його спадкоємців по чоловічій лінії, останнім з яких був Едвард. З п’яти його дочок маєток успадкувала Марія-Казимира, яка вийшла заміж на графа Венчислава Лубенського – останнього власника Великої Глуші.
Невеликий палац, що нагадував італійську віллу в стилі класицизму був побудований у середині XIX ст. Едвардом Красіцьким.
До маєтку вела кілометрова алея, яка завершувалася в'їзною брамою. Навколо палацу був великий ландшафтний парк з різноманітними породами цінних дерев та багатою колекцією ґатунків бузку і жасмину. Парк оточував земляний вал, який захищав територію від весняних паводків. За парком тягнулися мальовничі заболочені поліські луки, через які останній власник проклав 9-кілометровий канал, що з'єднував палац з Прип'яттю.
Палац був значно пошкоджений під час І світової війни та зазнав пожежі в роки ІІ світової, а після війни був повністю розібраний на цеглу.
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