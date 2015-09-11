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День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО

День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО
У соцмережі триває своєрідний флешмоб із нагоди Міжнародного дня кота, який відзначають 8 серпня.

Тож волиняни активно постять світлини зі своїми улюбленцями.

Наталка Мурахевич:

«Котів в День Кота не запостила. Недопрацювала. Виправляюсь».



Аліна Бекерук:

«Сьогодні стрічка ФБ рясніє фоточками милих котиків. Всі показують своїх домашніх красунчиків і вітають з Міжнародним днем кота. Я теж похвалюсь своїм котячим прайдом. Правда, живуть ці мілахи в селі.
PS. То не картина - то справжні коти, які видерлися на грубку. І взагалі в селі їх аж 5 живе. Трьох підкинули узимку, тому не могли їх не лишити».

День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО


Тетяна Грішина:

«Я думала, що в день кота вона пограється новою іграшкою і буде муркати, доки я вчитиму англійську. Але ні. Вона вважає це надто занудним святкуванням».

День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО


Дар’я Окружко:

«Мала, я на тусу. Буду зранку і може не сам» P.S. каже, що сьогодні день кота».

День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО


Тетяна Пасічник Князькова:

«8 серпня Всесвітній день кота! Вітаю свого Тошика і всіх котиків та кішечок, а також їхніх власників!»

Юлія Антонюк:

«Долучайтесь до спільноти котолюбів! Ви хочете разом з усіма відзначатидень кота, тоді поспішайте - два маленьких котики-муркотики (хлопчики) шукають люблячу родину. Тел.: 066-704-65-84».



Еля Серкожаєва:

«День кота;)
Люблю, люблю
Штани продам
А корм куплю»

День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО

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Теги: коти, Луцьк
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