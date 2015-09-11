День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО
Сьогодні, 21:59
У соцмережі триває своєрідний флешмоб із нагоди Міжнародного дня кота, який відзначають 8 серпня.
Тож волиняни активно постять світлини зі своїми улюбленцями.
Наталка Мурахевич:
«Котів в День Кота не запостила. Недопрацювала. Виправляюсь».
Аліна Бекерук:
«Сьогодні стрічка ФБ рясніє фоточками милих котиків. Всі показують своїх домашніх красунчиків і вітають з Міжнародним днем кота. Я теж похвалюсь своїм котячим прайдом. Правда, живуть ці мілахи в селі.
PS. То не картина - то справжні коти, які видерлися на грубку. І взагалі в селі їх аж 5 живе. Трьох підкинули узимку, тому не могли їх не лишити».
Тетяна Грішина:
«Я думала, що в день кота вона пограється новою іграшкою і буде муркати, доки я вчитиму англійську. Але ні. Вона вважає це надто занудним святкуванням».
Дар’я Окружко:
«Мала, я на тусу. Буду зранку і може не сам» P.S. каже, що сьогодні день кота».
Тетяна Пасічник Князькова:
«8 серпня Всесвітній день кота! Вітаю свого Тошика і всіх котиків та кішечок, а також їхніх власників!»
Юлія Антонюк:
«Долучайтесь до спільноти котолюбів! Ви хочете разом з усіма відзначатидень кота, тоді поспішайте - два маленьких котики-муркотики (хлопчики) шукають люблячу родину. Тел.: 066-704-65-84».
Еля Серкожаєва:
«День кота;)
Люблю, люблю
Штани продам
А корм куплю»
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Тож волиняни активно постять світлини зі своїми улюбленцями.
Наталка Мурахевич:
«Котів в День Кота не запостила. Недопрацювала. Виправляюсь».
Аліна Бекерук:
«Сьогодні стрічка ФБ рясніє фоточками милих котиків. Всі показують своїх домашніх красунчиків і вітають з Міжнародним днем кота. Я теж похвалюсь своїм котячим прайдом. Правда, живуть ці мілахи в селі.
PS. То не картина - то справжні коти, які видерлися на грубку. І взагалі в селі їх аж 5 живе. Трьох підкинули узимку, тому не могли їх не лишити».
Тетяна Грішина:
«Я думала, що в день кота вона пограється новою іграшкою і буде муркати, доки я вчитиму англійську. Але ні. Вона вважає це надто занудним святкуванням».
Дар’я Окружко:
«Мала, я на тусу. Буду зранку і може не сам» P.S. каже, що сьогодні день кота».
Тетяна Пасічник Князькова:
«8 серпня Всесвітній день кота! Вітаю свого Тошика і всіх котиків та кішечок, а також їхніх власників!»
Юлія Антонюк:
«Долучайтесь до спільноти котолюбів! Ви хочете разом з усіма відзначатидень кота, тоді поспішайте - два маленьких котики-муркотики (хлопчики) шукають люблячу родину. Тел.: 066-704-65-84».
Еля Серкожаєва:
«День кота;)
Люблю, люблю
Штани продам
А корм куплю»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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