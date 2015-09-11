День кота у Facebook: волиняни вітають своїх улюбленців. ФОТО





Еля Серкожаєва:



«День кота;)

Люблю, люблю

Штани продам

А корм куплю»





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У соцмережі триває своєрідний флешмоб із нагоди Міжнародного дня кота, який відзначають 8 серпня.Тож волиняни активно постять світлини зі своїми улюбленцями.«Котів в День Кота не запостила. Недопрацювала. Виправляюсь».«Сьогодні стрічка ФБ рясніє фоточками милих котиків. Всі показують своїх домашніх красунчиків і вітають з Міжнародним днем кота. Я теж похвалюсь своїм котячим прайдом. Правда, живуть ці мілахи в селі.PS. То не картина - то справжні коти, які видерлися на грубку. І взагалі в селі їх аж 5 живе. Трьох підкинули узимку, тому не могли їх не лишити».«Я думала, що в день кота вона пограється новою іграшкою і буде муркати, доки я вчитиму англійську. Але ні. Вона вважає це надто занудним святкуванням».«Мала, я на тусу. Буду зранку і може не сам» P.S. каже, що сьогодні день кота».«8 серпня Всесвітній день кота! Вітаю свого Тошика і всіх котиків та кішечок, а також їхніх власників!»«Долучайтесь до спільноти котолюбів! Ви хочете разом з усіма відзначатидень кота, тоді поспішайте - два маленьких котики-муркотики (хлопчики) шукають люблячу родину. Тел.: 066-704-65-84».