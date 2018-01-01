Лікарі здивувалися новим пацієнтам, які отруїлися в «Садибі на джерелах»

Любов Серба розповіла, що ресторан «Садиба на джерелах» мали б закрити, тому дуже здивувалася, коли почали надходити хворі, які днями відгуляли у закладі весілля.



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«Коли перші хворі почали звертатися, то ми уточнювали, чи то вони були на весіллі 28 липня, адже тоді масово потруїлися гості. Думали, можливо якийсь хвостик ще тягнеться. Та ні, люди сказали, що 5-го серпня були. Це нас і здивувало, бо ж заклад був закритий. Але ні, пацієнти таки підтвердили, що були у ресторані «Садиба на Джерелах» саме 5 серпня», – інформує Любов Серба.



З її слів, нині з горе-закладу за допомогою лікарів вже звернулися 16 хворих.



«Вчора, 7 серпня, в обід почали надходити перші пацієнти зі скаргами на високу температуру, блювоту, болі в животі, загальну слабкість. Впродовж кількох години надійшло 4 пацієнти й ми з’ясували, що всі вони напередодні 5 серпня були на весіллі у ресторані «Садиба на Джерелах». До вечора пацієнти продовжували звертатися. На сьогодні їх у нас 10, з них – одна дитина. Окрім цих пацієнтів було ще 6 звернень, з яких одна дитина, однак від госпіталізації вони відмовилися. Стан був середньої важкості, втім, змусити людей залишитися в лікарні ми не можемо», – каже лікар.



«На сьогодні в усіх госпіталізованих пацієнтів стан середньо-важкий із вираженою інтоксикацією. Лікування хворих триватиме 7-10 днів, їм треба одужати не лише клінічно, а й бактеріологічно, щоб з організму не виділявся збудник», – розповідає медик.



Щодо лікування вдома, каже Любов Серба, то варто постраждалим бути обачними.



«Тими, хто відмовилися від госпіталізації, ними займатиметься амбулаторна служба. Втім, є сумніви, чи дійсно буде дотримано санітарно-гігієнічних умов для хворого. Саме тому ми й госпіталізуємо, щоб швидше пацієнт одужав, адже маємо можливість проводити потужну дезінтоксикаційну терапію та локалізовуємо вогнище захворювання, знімаючи небезпеку для членів сім’ї», – наголошує медик.



До слова, за сьогодні у медзаклад надійшло двоє хворих. Результати аналізів будуть найближчими днями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарнірозповіла, що ресторан «Садиба на джерелах» мали б закрити, тому дуже здивувалася, коли, які днями відгуляли у закладі весілля.Про це пише Перший «Коли перші хворі почали звертатися, то ми уточнювали, чи то вони були на весіллі 28 липня, адже тоді. Думали, можливо якийсь хвостик ще тягнеться. Та ні, люди сказали, що 5-го серпня були. Це нас і здивувало, бо ж заклад був закритий. Але ні, пацієнти таки підтвердили, що були у ресторані «Садиба на Джерелах» саме 5 серпня», – інформує Любов Серба.З її слів, нині з горе-закладу за допомогою лікарів вже звернулися 16 хворих.«Вчора, 7 серпня, в обід почали надходити перші пацієнти зі скаргами на високу температуру, блювоту, болі в животі, загальну слабкість. Впродовж кількох години надійшло 4 пацієнти й ми з’ясували, що всі вони напередодні 5 серпня були на весіллі у ресторані «Садиба на Джерелах». До вечора пацієнти продовжували звертатися. На сьогодні їх у нас 10, з них – одна дитина. Окрім цих пацієнтів було ще 6 звернень, з яких одна дитина, однак від госпіталізації вони відмовилися. Стан був середньої важкості, втім, змусити людей залишитися в лікарні ми не можемо», – каже лікар.«На сьогодні в усіх госпіталізованих пацієнтів стан середньо-важкий із вираженою інтоксикацією. Лікування хворих триватиме 7-10 днів, їм треба одужати не лише клінічно, а й бактеріологічно, щоб з організму не виділявся збудник», – розповідає медик.Щодо лікування вдома, каже Любов Серба, то варто постраждалим бути обачними.«Тими, хто відмовилися від госпіталізації, ними займатиметься амбулаторна служба. Втім, є сумніви, чи дійсно буде дотримано санітарно-гігієнічних умов для хворого. Саме тому ми й госпіталізуємо, щоб швидше пацієнт одужав, адже маємо можливість проводити потужну дезінтоксикаційну терапію та локалізовуємо вогнище захворювання, знімаючи небезпеку для членів сім’ї», – наголошує медик.До слова, за сьогодні у медзаклад надійшло двоє хворих. Результати аналізів будуть найближчими днями.

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