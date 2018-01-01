Затриманий у Луцьку водій видавав спирт за воду. ФОТО

У Луцьку патрульні поліцейські сьогодні, 8 серпня, затримали водія з підозрілою рідиною.Про це йдеться в повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Екіпаж патрульних зупинив у Луцьку Opel Vivaro за порушення правил дорожнього руху. Також інспектори попросили дозволити оглянути автомобіль, який здався підозрілим.У багажнику вони виявили кілька 200-літрових бочок з невідомою речовиною, за запахом схожою на спирт.«Жодних документів на рідину у водія не було. Більше того, він сказав, що це вода, тож документи не потрібні», - розповів інспектор патрульної поліції ВолиніПри подальшому огляді встановили, що в 4 бочках справді була речовина з характерним запахом спирту.Далі на місце викликали представників слідчо-оперативної групи та фіксальної служби, які вилучили рідину.