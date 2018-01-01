Затриманий у Луцьку водій видавав спирт за воду. ФОТО
Сьогодні, 00:14
У Луцьку патрульні поліцейські сьогодні, 8 серпня, затримали водія з підозрілою рідиною.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Екіпаж патрульних зупинив у Луцьку Opel Vivaro за порушення правил дорожнього руху. Також інспектори попросили дозволити оглянути автомобіль, який здався підозрілим.
У багажнику вони виявили кілька 200-літрових бочок з невідомою речовиною, за запахом схожою на спирт.
«Жодних документів на рідину у водія не було. Більше того, він сказав, що це вода, тож документи не потрібні», - розповів інспектор патрульної поліції Волині Тарас.
При подальшому огляді встановили, що в 4 бочках справді була речовина з характерним запахом спирту.
Далі на місце викликали представників слідчо-оперативної групи та фіксальної служби, які вилучили рідину.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Екіпаж патрульних зупинив у Луцьку Opel Vivaro за порушення правил дорожнього руху. Також інспектори попросили дозволити оглянути автомобіль, який здався підозрілим.
У багажнику вони виявили кілька 200-літрових бочок з невідомою речовиною, за запахом схожою на спирт.
«Жодних документів на рідину у водія не було. Більше того, він сказав, що це вода, тож документи не потрібні», - розповів інспектор патрульної поліції Волині Тарас.
При подальшому огляді встановили, що в 4 бочках справді була речовина з характерним запахом спирту.
Далі на місце викликали представників слідчо-оперативної групи та фіксальної служби, які вилучили рідину.
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