Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:05
Найменший і водночас найсмертоносніший кіт Африки – чорноногий кіт.
Про це повідомляє BBC.
За ніч ця кішка може пройти до 30 кілометрів.
60% її виходів на полювання є успішними. Це найвищий результат серед усіх диких котів, що перетворює чорноногого кота на найсмертельнішого у світі.
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Про це повідомляє BBC.
За ніч ця кішка може пройти до 30 кілометрів.
60% її виходів на полювання є успішними. Це найвищий результат серед усіх диких котів, що перетворює чорноногого кота на найсмертельнішого у світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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