Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО





Про це повідомляє BBC.



За ніч ця кішка може пройти до 30 кілометрів.



60% її виходів на полювання є успішними. Це найвищий результат серед усіх диких котів, що перетворює чорноногого кота на найсмертельнішого у світі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найменший і водночас найсмертоносніший кіт Африки – чорноногий кіт.Про це повідомляє BBC.За ніч ця кішка може пройти до 30 кілометрів.60% її виходів на полювання є успішними. Це найвищий результат серед усіх диких котів, що перетворює чорноногого кота на найсмертельнішого у світі.

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