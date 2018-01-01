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Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО

Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО
Найменший і водночас найсмертоносніший кіт Африки – чорноногий кіт.

Про це повідомляє BBC.

За ніч ця кішка може пройти до 30 кілометрів.

60% її виходів на полювання є успішними. Це найвищий результат серед усіх диких котів, що перетворює чорноногого кота на найсмертельнішого у світі.



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Теги: цікаво
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