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Після молитви троє маленьких волинян перемогли гепатит С

Після молитви троє маленьких волинян перемогли гепатит С
Дивовижну історію розповів волинянин Петро Бак, який разом із дружиною виховують 15 прийомних дітей.

Про це йдеться в його інтерв’ю на шпальтах видання Твій портал.

Усиновляти малечу подружжя розпочало у грудні 2005 року.

«Найстаршій рідній дитині було 17, наймолодшій – десять років. Випадково натрапив у газеті на статтю, що президент Віктор Ющенко просить українців створювати дитячі будинки сімейного типу і забирати сиріт у свої сім’ї. Щойно таке прочитав – перевдягнувся в чистий одяг, поїхав до Луцька, зустрівся із заступником голови Волинської облдержадміністрації та розповів про свою ще дитячу мрію прихистити сироту», - розповів чоловік.

Він пригадав декілька дивовижних історій.

«Якось випав дуже важкий період, коли ми до дітей і ласкою, і любов’ю, і поясненнями – а результату нема. Щоночі дітки плачуть, уві сні здригаються, схоплюються, кудись ідуть, удень вередують, не встиг відійти – шкоду роблять. І так (мені тоді здавалося) триватиме вічно. У розпачі подзвонив я у Київ на телефон довіри. Якась геть молода дівчина піднімає трубку, загальні фрази промовляє. «Ну, – думаю, – ніхто мені не допоможе». Але щойно це подумав, як відчував: у моє серце приходить заспокоєння, а в голові – підказка, як бути далі. Я вже не слухав, що та дівчина мені радить: подякував, поклав трубку – і всі тривоги – як рукою зняло.

Або ще один випадок: взяли ми в сім’ю трьох діток, а в них – гепатит С: хвороба невиліковна та небезпечна для оточення. Відразу в розпач: «Що робити? Як бути з дітками: і хворими, і тими, які можуть заразитися?» Стали в молитві просити в Господа підказки. А через трохи, коли привели дітей на повторний огляд до лікарів, не повірили: хворі сироти дивовижним чином одужали!» - поділився спогадами Петро Бак.


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Теги: лікування, діти
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