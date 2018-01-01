У фірми відібрали землю в заказнику на Волині

На виконання рішення суду сільськогосподарське приватне підприємство «Амур» повернуло у Луцькому районі державі земельну ділянку водного фонду площею 10 геектарів і вартістю 3,8 мільйона гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Прокурори з'ясували, що передана підприємству в оренду земельна ділянка розташована в межах орнітологічного заказника місцевого значення «Чаруків», а водні об’єкти не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб.Використання цієї земельної ділянки було можливо лише у культурно-оздоровчих, спортивних, рекреаційних та туристичних цілях.Звернувшись до суду з позовною заявою, прокуратура наполягала на поверненні земельної ділянки державі.Рішенням господарського суду Волинської області вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.Наразі за актом прийому-передачі земельну ділянку передано Волинській ОДА.