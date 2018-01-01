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Честь України на юнацькому чемпіонаті світу з футболу захищали лучани

Честь України на юнацькому чемпіонаті світу з футболу захищали лучани
Луцька команда «Підшипник» - єдина з України, яка виступила на найбільшому юнацькому чемпіонаті світу з футболу.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

12-річний лучанин Ілля Гладишкевич 4 роки відвідує секцію з футболу. Це літо для хлопця та його команди запам’ятається участю у найбільшому юнацькому чемпіонаті світу, що відбувся у Швеції.

У масштабних змаганнях взяли участь 1730 команд із різних країн світу. ФК «Підшипник» – єдиний представляв Україну.

Детальніше – у сюжеті.



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Теги: футбол, Волинь
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