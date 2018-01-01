Честь України на юнацькому чемпіонаті світу з футболу захищали лучани
Сьогодні, 06:11
Луцька команда «Підшипник» - єдина з України, яка виступила на найбільшому юнацькому чемпіонаті світу з футболу.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
12-річний лучанин Ілля Гладишкевич 4 роки відвідує секцію з футболу. Це літо для хлопця та його команди запам’ятається участю у найбільшому юнацькому чемпіонаті світу, що відбувся у Швеції.
У масштабних змаганнях взяли участь 1730 команд із різних країн світу. ФК «Підшипник» – єдиний представляв Україну.
Детальніше – у сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
12-річний лучанин Ілля Гладишкевич 4 роки відвідує секцію з футболу. Це літо для хлопця та його команди запам’ятається участю у найбільшому юнацькому чемпіонаті світу, що відбувся у Швеції.
У масштабних змаганнях взяли участь 1730 команд із різних країн світу. ФК «Підшипник» – єдиний представляв Україну.
Детальніше – у сюжеті.
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