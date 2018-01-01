Честь України на юнацькому чемпіонаті світу з футболу захищали лучани





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12-річний лучанин Ілля Гладишкевич 4 роки відвідує секцію з футболу. Це літо для хлопця та його команди запам’ятається участю у найбільшому юнацькому чемпіонаті світу, що відбувся у Швеції.



У масштабних змаганнях взяли участь 1730 команд із різних країн світу. ФК «Підшипник» – єдиний представляв Україну.



Детальніше – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька команда «Підшипник» - єдина з України, яка виступила на найбільшому юнацькому чемпіонаті світу з футболу.Про це повідомляє ВРД НСТУ 12-річний лучанин4 роки відвідує секцію з футболу. Це літо для хлопця та його команди запам’ятається участю у найбільшому юнацькому чемпіонаті світу, що відбувся у Швеції.У масштабних змаганнях взяли участь 1730 команд із різних країн світу. ФК «Підшипник» – єдиний представляв Україну.Детальніше – у сюжеті.

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