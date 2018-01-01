вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виставку картин у Луцьку присвятили котам

Виставку картин у Луцьку присвятили котам
У Луцьку відкрили виставку картин, присвячену Міжнародному дню котів.

Мистецька імпреза відбулася у галереї мистецтв Волинської обласної організації Національної спілки художників України 8 серпня.

Виставка картин на «котячу» тематику для Луцька – вельми незвична. Більшість картин, представлених в експозиції, написали діти. Серед них, щоправда, є і полотна професійної художниці Наталії Мелесь.

За словами Мелесь, серед зображених котів є як реальні улюбленці юних митців, так і вигадані.

Довідково:

Міжнародний день кота – це свято, яке щороку проводиться 8 серпня. Його започаткував Міжнародний фонд охорони тварин (IFAW) у 2002 році.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виставка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нове в освіті: кого більше не вчитимуть за бюджетні гроші у вишах
Сьогодні, 04:49
Виставку картин у Луцьку присвятили котам
Сьогодні, 04:07
Не в кавунах: розповіли, де найбільше нітратів
Сьогодні, 03:01
Ситуація із бурштином у Маневицькому районі контрольована, - РДА
Сьогодні, 01:38
Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:05
Схожі новини
На виставці в Луцьку – мініатюри, виконані гелевою ручкою На виставці в Луцьку – мініатюри, виконані гелевою ручкою
08 серпень, 21:06
Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин Відомий луцький фотограф презентував виставку «оголених» світлин
14 липень, 14:53
У центрі Луцька – дрегстери, які завтра мчатимуть аеродромом. ФОТО У центрі Луцька – дрегстери, які завтра мчатимуть аеродромом. ФОТО
23 червень, 21:22
У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну У Луцьку відкрили виставку коміксів про славетну княжну
12 червень, 07:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нове в освіті: кого більше не вчитимуть за бюджетні гроші у вишах
Сьогодні, 04:49
 0
Виставку картин у Луцьку присвятили котам
Сьогодні, 04:07
 0
Не в кавунах: розповіли, де найбільше нітратів
Сьогодні, 03:01
 0
Ситуація із бурштином у Маневицькому районі контрольована, - РДА
Сьогодні, 01:38
 0
Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:05
 0
Медіа
відео
1/8