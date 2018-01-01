Виставку картин у Луцьку присвятили котам





Мистецька імпреза відбулася у галереї мистецтв Волинської обласної організації Національної спілки художників України 8 серпня.



Виставка картин на «котячу» тематику для Луцька – вельми незвична. Більшість картин, представлених в експозиції, написали діти. Серед них, щоправда, є і полотна професійної художниці Наталії Мелесь.



За словами Мелесь, серед зображених котів є як реальні улюбленці юних митців, так і вигадані.



Довідково:



Міжнародний день кота – це свято, яке щороку проводиться 8 серпня. Його започаткував Міжнародний фонд охорони тварин (IFAW) у 2002 році.





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