Виставку картин у Луцьку присвятили котам
Сьогодні, 04:07
У Луцьку відкрили виставку картин, присвячену Міжнародному дню котів.
Мистецька імпреза відбулася у галереї мистецтв Волинської обласної організації Національної спілки художників України 8 серпня.
Виставка картин на «котячу» тематику для Луцька – вельми незвична. Більшість картин, представлених в експозиції, написали діти. Серед них, щоправда, є і полотна професійної художниці Наталії Мелесь.
За словами Мелесь, серед зображених котів є як реальні улюбленці юних митців, так і вигадані.
Довідково:
Міжнародний день кота – це свято, яке щороку проводиться 8 серпня. Його започаткував Міжнародний фонд охорони тварин (IFAW) у 2002 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Мистецька імпреза відбулася у галереї мистецтв Волинської обласної організації Національної спілки художників України 8 серпня.
Виставка картин на «котячу» тематику для Луцька – вельми незвична. Більшість картин, представлених в експозиції, написали діти. Серед них, щоправда, є і полотна професійної художниці Наталії Мелесь.
За словами Мелесь, серед зображених котів є як реальні улюбленці юних митців, так і вигадані.
Довідково:
Міжнародний день кота – це свято, яке щороку проводиться 8 серпня. Його започаткував Міжнародний фонд охорони тварин (IFAW) у 2002 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Виставку картин у Луцьку присвятили котам
Сьогодні, 04:07
Не в кавунах: розповіли, де найбільше нітратів
Сьогодні, 03:01
Ситуація із бурштином у Маневицькому районі контрольована, - РДА
Сьогодні, 01:38
Назвали найсмертоноснішого кота у світі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:05