Ситуація із бурштином у Маневицькому районі контрольована, - РДА

У Маневицькому районі систематично проводять рейди-перевірки щодо патрулювання приданих сил, залучених до охорони громадського порядку в місцях можливого видобутку бурштину.Черговий рейд за участю лісової охорони ДП «Маневицький лісгосп» та спеціалістів районної державної адміністрації проведено 7 серпня, – повідомили у відділі з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату РДА.Під час перевірки виявили, що створені необхідні умови для патрулювання приданих сил, приведено у належний стан місця перебування чергових змін на маршрутах несення служби приданих сил правоохоронних підрозділів, які залучаються до охорони громадського порядку.Питання перебуває на особливому контролі, тому до Маневицької РДА щоденно в телефонному режимі надається інформація від відповідальних осіб ВП ГУНП у Волинській області та державних підприємств лісового господарства, які забезпечують охорону публічної безпеки та лісових ресурсів в місцях можливого незаконного видобутку бурштину-сирцю та виявлення випадків проведення геологознімальних, пошукових, геодезичних та інших робіт на території району.Наразі ситуація контрольована і фактів порушень законодавства щодо даного питання немає. На фото – місце розташування приданих сил та їх забезпечення.