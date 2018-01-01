На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО





ДТП сталася близько 23 години 8 серпня, - повідомляє



З невідомих причин автівка марки «Мерседес», протаранивши паркан, опинилася на тротуарі.



Внаслідок удару авто зазнало серйозних механічних пошкоджень. З людей ніхто не постраждав. Наразі встановлюють власника транспорту.



На місці працює поліція. Машина наїхала на стоп загорожі, що ускладнює евакуацію пошкодженого транспорту.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському, на перехресті вулиць Козацької та Незалежності автомобіль протаранив паркан та застряг на загорожі.ДТП сталася близько 23 години 8 серпня, - повідомляє БУГ З невідомих причин автівка марки «Мерседес», протаранивши паркан, опинилася на тротуарі.Внаслідок удару авто зазнало серйозних механічних пошкоджень. З людей ніхто не постраждав. Наразі встановлюють власника транспорту.На місці працює поліція. Машина наїхала на стоп загорожі, що ускладнює евакуацію пошкодженого транспорту.Деталі згодом.

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