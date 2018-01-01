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На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО

На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
У Володимирі-Волинському, на перехресті вулиць Козацької та Незалежності автомобіль протаранив паркан та застряг на загорожі.

ДТП сталася близько 23 години 8 серпня, - повідомляє БУГ.

З невідомих причин автівка марки «Мерседес», протаранивши паркан, опинилася на тротуарі.

Внаслідок удару авто зазнало серйозних механічних пошкоджень. З людей ніхто не постраждав. Наразі встановлюють власника транспорту.

На місці працює поліція. Машина наїхала на стоп загорожі, що ускладнює евакуацію пошкодженого транспорту.

Деталі згодом.
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО
На Волині Mercedes протаранив паркан і застряг. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Володимир-Волинський
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