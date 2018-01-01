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Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2)

Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2)
Продовжуємо знайомити читачів Інформаційного агентства ВолиньPost з цікавими фактами, які стосуються Волині столітньої давнини.

Сьогодні продовжуємо тему депутатів Волині до Державної думи. В цій частині публікації хочемо представити портрети народних обранців, які представляли Волинь в 1910-х роках. На відміну від першого скликання, в другому скликанні були депутати родом з Луцького, Володимир-Волинського та Ковельських повітів. В основному селяни. Всього з 13 депутатів, аж 5 були родом із території сучасної Волинської області. Нижче подаємо їх фото, які були зроблені професійним фотографом у 1907 році.

До речі, саме депутати цього скликання були 1 червня 1907 року були звинувачені прем'єр-міністром Столипіним у змові проти царської сім'ї. Дума була розпущена указом Миколи II.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

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Приміщення засідань Державної думи в Петербурзі
Приміщення засідань Державної думи в Петербурзі
Євсевій Бас, селянин із с. Деражне, Ровенського повіту
Євсевій Бас, селянин із с. Деражне, Ровенського повіту
Григорій Бєляєв, поміщик із с. Коршів, Луцького повіту
Григорій Бєляєв, поміщик із с. Коршів, Луцького повіту
Павло Васютник, селянин із с.Старосілля, Луцького повіту
Павло Васютник, селянин із с.Старосілля, Луцького повіту
Михайло Гаркавий, селянин із Новоград-Волинського повіту
Михайло Гаркавий, селянин із Новоград-Волинського повіту
Даміан Герштанський, священик із с. Релавиці, Володимир-Волинського повіту
Даміан Герштанський, священик із с. Релавиці, Володимир-Волинського повіту
Іван Дрбоглав, чех із Ровенського повіту
Іван Дрбоглав, чех із Ровенського повіту
Марк Ігнатюк, селянин із Житомирського повіту
Марк Ігнатюк, селянин із Житомирського повіту
Віктор Калішук, селянин із с. Тумин, Володимир-Волинського повіту
Віктор Калішук, селянин із с. Тумин, Володимир-Волинського повіту
Антоній Коренчук, селянин із с. Борки, Ковельського повіту
Антоній Коренчук, селянин із с. Борки, Ковельського повіту
Мартіац Никончук, селянин із Овруцького повіту
Мартіац Никончук, селянин із Овруцького повіту
Георгій Рейн, доктор медицини
Георгій Рейн, доктор медицини
Василь Шульгін, поміщик із Острозького повіту
Василь Шульгін, поміщик із Острозького повіту
Іван Ющук, селянин із с. Чудниця із Острозького повіту
Іван Ющук, селянин із с. Чудниця із Острозького повіту

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Теги: ретрофото, історія, Волинь, ВолиньPost, депутат
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Коментарі 1
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110 років тому селяни обирали до парламенту репрезентативну вибірку з усіх соціальних станів населення.
Сьогодні від області в парламенті 80% скоробагатьків.
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