Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 2)
Сьогодні, 10:13
Продовжуємо знайомити читачів Інформаційного агентства ВолиньPost з цікавими фактами, які стосуються Волині столітньої давнини.
Сьогодні продовжуємо тему депутатів Волині до Державної думи. В цій частині публікації хочемо представити портрети народних обранців, які представляли Волинь в 1910-х роках. На відміну від першого скликання, в другому скликанні були депутати родом з Луцького, Володимир-Волинського та Ковельських повітів. В основному селяни. Всього з 13 депутатів, аж 5 були родом із території сучасної Волинської області. Нижче подаємо їх фото, які були зроблені професійним фотографом у 1907 році.
До речі, саме депутати цього скликання були 1 червня 1907 року були звинувачені прем'єр-міністром Столипіним у змові проти царської сім'ї. Дума була розпущена указом Миколи II.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
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Сьогодні продовжуємо тему депутатів Волині до Державної думи. В цій частині публікації хочемо представити портрети народних обранців, які представляли Волинь в 1910-х роках. На відміну від першого скликання, в другому скликанні були депутати родом з Луцького, Володимир-Волинського та Ковельських повітів. В основному селяни. Всього з 13 депутатів, аж 5 були родом із території сучасної Волинської області. Нижче подаємо їх фото, які були зроблені професійним фотографом у 1907 році.
До речі, саме депутати цього скликання були 1 червня 1907 року були звинувачені прем'єр-міністром Столипіним у змові проти царської сім'ї. Дума була розпущена указом Миколи II.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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