На Волині розшукують 22-річну дівчину
Сьогодні, 09:32
На Волині поліція розшукує 22-річну уродженку села Вишеньки Рожищенського району Ткачук Світлану В’ячеславівну.
Світлана Ткачук народилася 22 травня 1996 року. Є мешканкою села Вишеньки, вул. Набережна, 1, Рожищенського району.
19 липня 2018 року дівчина поїхала в м. Луцьк та до сьогоднішнього часу не повернулась, місцеперебування її невідоме.
При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлана Ткачук народилася 22 травня 1996 року. Є мешканкою села Вишеньки, вул. Набережна, 1, Рожищенського району.
19 липня 2018 року дівчина поїхала в м. Луцьк та до сьогоднішнього часу не повернулась, місцеперебування її невідоме.
При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
Сьогодні, 09:48
Андрій Покровський: «Важливо, щоб гроші не лише правильно зароблялися, а й витрачалися з користю»
Сьогодні, 09:45
На Волині розшукують 22-річну дівчину
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00