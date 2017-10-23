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На Волині розшукують 22-річну дівчину

На Волині розшукують 22-річну дівчину
На Волині поліція розшукує 22-річну уродженку села Вишеньки Рожищенського району Ткачук Світлану В’ячеславівну.

Світлана Ткачук народилася 22 травня 1996 року. Є мешканкою села Вишеньки, вул. Набережна, 1, Рожищенського району.

19 липня 2018 року дівчина поїхала в м. Луцьк та до сьогоднішнього часу не повернулась, місцеперебування її невідоме.

При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.

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Теги: розшук, дівчина
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