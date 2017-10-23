На Волині розшукують 22-річну дівчину

Ткачук Світлану В’ячеславівну.



Світлана Ткачук народилася 22 травня 1996 року. Є мешканкою села Вишеньки, вул. Набережна, 1, Рожищенського району.



19 липня 2018 року дівчина поїхала в м. Луцьк та до сьогоднішнього часу не повернулась, місцеперебування її невідоме.



При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція розшукує 22-річну уродженку села Вишеньки Рожищенського районуСвітлана Ткачук народилася 22 травня 1996 року. Є мешканкою села Вишеньки, вул. Набережна, 1, Рожищенського району.19 липня 2018 року дівчина поїхала в м. Луцьк та до сьогоднішнього часу не повернулась, місцеперебування її невідоме.При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected] ; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію