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В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО

В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
У Дніпропетровській області в результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждали 15 осіб.

Аварія сталася ввечері напередодні, 8 серпня, повідомили в обласному управлінні ДСНС, - пише Корреспондент.

Аварія сталася на автодорозі Дніпро-Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району. З усіх постраждалих 6 осіб госпіталізовано. Решта, які отримали легкі тілесні ушкодження, спрямовані на амбулаторне лікування.

Як зазначається, під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. В результаті зіткнення автобус вилетів в кювет і перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перекинувся на дах.
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО
В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО

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Теги: аварія, постраждалі
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