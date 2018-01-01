В аварії на Дніпропетровщині постраждали 15 людей. ФОТО





Аварія сталася ввечері напередодні, 8 серпня, повідомили в обласному управлінні ДСНС, - пише



Аварія сталася на автодорозі Дніпро-Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району. З усіх постраждалих 6 осіб госпіталізовано. Решта, які отримали легкі тілесні ушкодження, спрямовані на амбулаторне лікування.



Як зазначається, під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. В результаті зіткнення автобус вилетів в кювет і перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перекинувся на дах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області в результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждали 15 осіб.Аварія сталася ввечері напередодні, 8 серпня, повідомили в обласному управлінні ДСНС, - пише Корреспондент Аварія сталася на автодорозі Дніпро-Мелітополь поблизу селища Первомайське Синельниківського району. З усіх постраждалих 6 осіб госпіталізовано. Решта, які отримали легкі тілесні ушкодження, спрямовані на амбулаторне лікування.Як зазначається, під час руху зіткнулися автобус Mercedes з легковим автомобілем Opel. В результаті зіткнення автобус вилетів в кювет і перекинувся на правий бік. Легковий автомобіль перекинувся на дах.

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