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Лучани просять зменшити кількість пішохідних переходів у місті

Лучани просять зменшити кількість пішохідних переходів у місті
У Луцьку просять зменшити кількість пішохідних переходів у місті.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Прошу зменшити кількість пішохідних переходів на пр. Волі, пр. Відродження, вул. Конякіна, вул. Соборності і в цілому по м. Луцьк. Оскільки на сьогодні лише на пр. Волі їх 15!!! І переважна більшість їх нерегульована. А зважаючи на відсутність у пішоходів та водіїв взаємоповаги один до одного, дороги нашого міста перетворюються на небезпечні ділянки для всіх учасників дорожнього руху", - пише автор ініціативи Кашуба Ірина Борисівна.

За її словами, скорочення кількості нерегульованих пішохідних переходів дасть змогу зменьшити, а подекуди і уникнути трагічних випадків на дорозі.

Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1143

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Теги: пішохідний перехід, петиція, Луцьк
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