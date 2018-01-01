Лучани просять зменшити кількість пішохідних переходів у місті





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Прошу зменшити кількість пішохідних переходів на пр. Волі, пр. Відродження, вул. Конякіна, вул. Соборності і в цілому по м. Луцьк. Оскільки на сьогодні лише на пр. Волі їх 15!!! І переважна більшість їх нерегульована. А зважаючи на відсутність у пішоходів та водіїв взаємоповаги один до одного, дороги нашого міста перетворюються на небезпечні ділянки для всіх учасників дорожнього руху", - пише автор ініціативи Кашуба Ірина Борисівна.



За її словами, скорочення кількості нерегульованих пішохідних переходів дасть змогу зменьшити, а подекуди і уникнути трагічних випадків на дорозі.



Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:

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