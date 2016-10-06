«Луцьктепло» пояснило, чому за опалення беруть аванс
Сьогодні, 10:33
ДКП «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за липень 2018 року для категорії «населення» авансову систему оплати за послугу з централізованого опалення у серпні 2018 року в розмірі 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.
Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Відтак, проведена сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.
Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.
"Разом з тим провівши оплату рекомендованого авансу ви знімете з себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон", - йдеться в повідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло».
Відтак, проведена сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.
Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.
"Разом з тим провівши оплату рекомендованого авансу ви знімете з себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон", - йдеться в повідомлені.
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Коментарі 1
А Луцьктепло дає гарантію, що я з такими цінами не помру від голоду і чи, взагалі, доживу до опалювального сезону ? І чи буде існувати Луцьктепло взимку ?
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