«Луцьктепло» пояснило, чому за опалення беруть аванс





Про це йдеться на сайті



Відтак, проведена сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.



Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.



"Разом з тим провівши оплату рекомендованого авансу ви знімете з себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон", - йдеться в повідомлені.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» застосовує у розрахунках за липень 2018 року для категорії «населення» авансову систему оплати за послугу з централізованого опалення у серпні 2018 року в розмірі 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.Про це йдеться на сайті ДКП «Луцьктепло» Відтак, проведена сплата рекомендованого авансу, жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати.Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача."Разом з тим провівши оплату рекомендованого авансу ви знімете з себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон", - йдеться в повідомлені.

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