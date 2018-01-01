Шкільний ярмарок у ПортCity*

Останній місяць літа для багатьох – це не лише завершення відпусток, а й ретельна підготовка до школи. Саме тому 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.Окрім товарів для школи, які можна буде придбати в гіпермаркеті Там Там, відбуватимуться цікаві освітні проекти, майстер-класи для школярів від центру раннього розвитку «Левеня», міжнародної школи усного рахування «Соробан», арт-студії «Пятерня», дитячої студії «Маленький Хогвартс», центру «Територія розвитку». На святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.Запрошуємо як дітей, так і дорослих!Збираємось до школи разом з ТРЦ ПортCity!