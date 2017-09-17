Найбільший страйк у компанії Ryanair: скасували 400 рейсів





За даними ЗМІ, це стане наймасштабнішим страйком у історії компанії, - пише



Німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit у середу, 8 серпня, оголосила про страйк усіх пілотів бюджетної авіакомпанії Ryanair у країні.



У п'ятницю, 10 серпня, всі аеропорти ФРН, крім Баден-Бадена, не прийматимуть та не відправлятимуть літаки Ryanair. У результаті компанія скасувала 250 рейсів з і до німецьких аеропортів з 3:01 10 серпня до 2:59 11 серпня.



Пасажири зможуть перебронювати рейси або повернути гроші за квитки.



Страйк викликаний тим, що авіакомпанія не погоджується підняти зарплати своїм співробітникам та поліпшити умови праці. "Наші вимоги стосуються покращення оплати праці та умов роботи (...) Ryanair під час переговорів категорично виключив будь-яке збільшення витрат на персонал", - заявив керівник Cockpit Мартін Лохер (Martin Locher). Він поклав відповідальність за скасування рейсів на авіакомпанію.



Директор з маркетингу Ryanair Кенні Джейкобс звинуватив профспілку у проведенні "необґрунтованого та непотрібного" страйку з огляду на нещодавні підвищення зарплати, передає агенція AP. Він закликав Cockpit повернутися за стіл переговорів, щоб обговорити пропозицію авіакомпанії. Джейкобс додав, що німецькі пілоти Ryanair мають "відмінні умови роботи", заробляючи до 190 тисяч євро на рік, що більше, ніж отримують їхні колеги з авіакомпанії Eurowings.



У п'ятницю німецькі пілоти Ryanair приєднаються до намічених на 10 серпня страйків у Бельгії, Ірландії та Швеції. Це буде найбільш масштабний страйк в історії Ryanair, передає агенція dpa. Раніше компанія вже анулювала 146 рейсів на цей день. Загалом на п'ятницю заплановано 2400 рейсів у Європі. У липні Ryanair скасувала 600 авіарейсів упродовж тижня через загрозу страйків співробітників авіаліній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бюджетна авіакомпанія Ryanair скасувала 400 рейсів у Європі, які були заплановані на 10 серпня. З них 250 - у Німеччині.За даними ЗМІ, це стане наймасштабнішим страйком у історії компанії, - пише Корреспондент Німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit у середу, 8 серпня, оголосила про страйк усіх пілотів бюджетної авіакомпанії Ryanair у країні.У п'ятницю, 10 серпня, всі аеропорти ФРН, крім Баден-Бадена, не прийматимуть та не відправлятимуть літаки Ryanair. У результаті компанія скасувала 250 рейсів з і до німецьких аеропортів з 3:01 10 серпня до 2:59 11 серпня.Пасажири зможуть перебронювати рейси або повернути гроші за квитки.Страйк викликаний тим, що авіакомпанія не погоджується підняти зарплати своїм співробітникам та поліпшити умови праці. "Наші вимоги стосуються покращення оплати праці та умов роботи (...) Ryanair під час переговорів категорично виключив будь-яке збільшення витрат на персонал", - заявив керівник Cockpit Мартін Лохер (Martin Locher). Він поклав відповідальність за скасування рейсів на авіакомпанію.Директор з маркетингу Ryanair Кенні Джейкобс звинуватив профспілку у проведенні "необґрунтованого та непотрібного" страйку з огляду на нещодавні підвищення зарплати, передає агенція AP. Він закликав Cockpit повернутися за стіл переговорів, щоб обговорити пропозицію авіакомпанії. Джейкобс додав, що німецькі пілоти Ryanair мають "відмінні умови роботи", заробляючи до 190 тисяч євро на рік, що більше, ніж отримують їхні колеги з авіакомпанії Eurowings.У п'ятницю німецькі пілоти Ryanair приєднаються до намічених на 10 серпня страйків у Бельгії, Ірландії та Швеції. Це буде найбільш масштабний страйк в історії Ryanair, передає агенція dpa. Раніше компанія вже анулювала 146 рейсів на цей день. Загалом на п'ятницю заплановано 2400 рейсів у Європі. У липні Ryanair скасувала 600 авіарейсів упродовж тижня через загрозу страйків співробітників авіаліній.

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