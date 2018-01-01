«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 12:14
Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування мами двох дівчаток Тетяни Куценко, до якої повернувся рак.
5 років тому жінка вже боролася за своє життя, боролась та перемогла, - пише Перший.
А тепер хвороба повернулася у вигляді метастаз у легенях та печінці. І знову Тетяна Куценко вступає у боротьбу, для якої потрібні кошти.
Жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що залишилось зібрати 350 тисяч гривень на обов'язковий курс лікування.
«Таблетки допомагають, болів вже ніяких нема, КТ (комп'ютерна томографія, – ред.) показує постійну позитивну динаміку.
Дуже хочу жити для своїх дівчаток!» – пише Тетяна Куценко.
Тож усіх небайдужих просять допомогти жінці.
Реквізити для допомоги:
5168757330346836 Куценко Тетяна Валеріївна
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5 років тому жінка вже боролася за своє життя, боролась та перемогла, - пише Перший.
А тепер хвороба повернулася у вигляді метастаз у легенях та печінці. І знову Тетяна Куценко вступає у боротьбу, для якої потрібні кошти.
Жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що залишилось зібрати 350 тисяч гривень на обов'язковий курс лікування.
«Таблетки допомагають, болів вже ніяких нема, КТ (комп'ютерна томографія, – ред.) показує постійну позитивну динаміку.
Дуже хочу жити для своїх дівчаток!» – пише Тетяна Куценко.
Тож усіх небайдужих просять допомогти жінці.
Реквізити для допомоги:
5168757330346836 Куценко Тетяна Валеріївна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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