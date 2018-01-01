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«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога

«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога
Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування мами двох дівчаток Тетяни Куценко, до якої повернувся рак.

5 років тому жінка вже боролася за своє життя, боролась та перемогла, - пише Перший.

А тепер хвороба повернулася у вигляді метастаз у легенях та печінці. І знову Тетяна Куценко вступає у боротьбу, для якої потрібні кошти.

Жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost про те, що залишилось зібрати 350 тисяч гривень на обов'язковий курс лікування.

«Таблетки допомагають, болів вже ніяких нема, КТ (комп'ютерна томографія, – ред.) показує постійну позитивну динаміку.

Дуже хочу жити для своїх дівчаток!» – пише Тетяна Куценко.

Тож усіх небайдужих просять допомогти жінці.

Реквізити для допомоги:
5168757330346836 Куценко Тетяна Валеріївна
«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога
«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога
«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога
«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога
«Дуже хочу жити для своїх дівчаток»: онкохворій волинянці потрібна допомога

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Теги: рак, хвороба, Тетяна Куценко
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