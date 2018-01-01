Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога

Тетяни Куценко, до якої повернувся рак.



5 років тому жінка вже боролася за своє життя зі страшною недугою на ім’я РАК, боролась та перемогла, - пише



А тепер хвороба повернулася у вигляді метастаз у легенях та печінці. І знову Тетяна Куценко вступає у боротьбу, для якої потрібні кошти.



Тож усіх небайдужих просять допомогти жінці.



Картка приват банку:

5168757330346836 Куценко Тетяна Валеріївна



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