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Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога

Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога
Волинян просять допомогти зібрати кошти на лікування мами двох дівчаток Тетяни Куценко, до якої повернувся рак.

5 років тому жінка вже боролася за своє життя зі страшною недугою на ім’я РАК, боролась та перемогла, - пише Перший.

А тепер хвороба повернулася у вигляді метастаз у легенях та печінці. І знову Тетяна Куценко вступає у боротьбу, для якої потрібні кошти.

Тож усіх небайдужих просять допомогти жінці.

Картка приват банку:
5168757330346836 Куценко Тетяна Валеріївна
Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога
Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога
Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога
Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога
Недуга повернулась: онкохворій волинянці потрібна допомога

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Теги: рак, хвороба, Тетяна Куценко
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