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Повідомили, які волинські підприємства найбільше боргують своїм працівникам

Повідомили, які волинські підприємства найбільше боргують своїм працівникам
Назвали найбільших боржників заробітної плати на Волині.

Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.

Начальник головного територіального управління юстиції в області Олег Тимченко повідомив, що ДП «Волиньвугілля» боргує 1,1 мільйона гривень, шахта №1 «Нововолинська» - понад 641 тисячу гривень, ДАК «Хліб Україна» - 116 353 гривень, КП «Ковельський міський культурно-просвітницький центр» - 50 484 гривень, ФОП Стасюк Лілія Олександрівна – 42 465 гривень.

«Дуже прикро, коли підприємства та підприємці не виплачують заробітну плату. Це ганебне явище, якого не має бути», - наголосив Тимченко.

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Теги: борг, заробітна плати, підприємства
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