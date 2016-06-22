Повідомили, які волинські підприємства найбільше боргують своїм працівникам





Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.



Начальник головного територіального управління юстиції в області Олег Тимченко повідомив, що ДП «Волиньвугілля» боргує 1,1 мільйона гривень, шахта №1 «Нововолинська» - понад 641 тисячу гривень, ДАК «Хліб Україна» - 116 353 гривень, КП «Ковельський міський культурно-просвітницький центр» - 50 484 гривень, ФОП Стасюк Лілія Олександрівна – 42 465 гривень.



«Дуже прикро, коли підприємства та підприємці не виплачують заробітну плату. Це ганебне явище, якого не має бути», - наголосив Тимченко.

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