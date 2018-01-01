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Був у іграшковому шоломі: про хлопчика, який потрапив під колеса авто у Луцьку. ВІДЕО

Був у іграшковому шоломі: про хлопчика, який потрапив під колеса авто у Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку, на вулиці Стрілецькій, 6-річна дитина потрапила під колеса авто.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нагадаємо, інцидент трапився 7 липня.

Очевидці кажуть, водійка Volkswagen намагалась оминути дитину. Вона різко вивернула кермо і в'їхала у дерево. Та хлопчика все ж зачепила.

«За кермом автомобіля Volkswagen Golf перебувала 36-річна мешканка райцентру Ківерці.

Керуючи автомобілем, вона скоїла наїзд на 6-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу», - розповів т.в.о. керівника сектору комунікацій волинської поліції Олег Плазовський.

Друзі потерпілого хлопчика кажуть, він був в іграшковому шоломі, а тому, коли перебігав дорогу, не побачив автомобіль.

«Ми йому кричали, не йди, бо зіб'є машина. А тут він біжить на машину, його зачепило переднім правим крилом... Він перевернувся.

Він був в шоломі на голові і за фурою стояв. Його не бачили і він нікого не бачив», - розповів друг потерпілого Андрій Ткачук.

Хлопчика спершу поклали до реанімації, а після того, як його стан стабілізувався, перевели до хірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні.

Зі слів мами дитини, у нього – черепно-мозкова травма, перелом ребра, забій легень та тріщина кісток тазу. Лікування обіцяє оплатити водійка, яка збила хлопчика.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Хоча наїзд трапився з необачності пішохода, жінці-водію загрожує штраф до 8500 гривень, виправні роботи, або арешт на півроку.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Луцьк, Стрілецька, дитина
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