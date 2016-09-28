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На Волині розшукують шахрайку з Одещини

На Волині розшукують шахрайку з Одещини
На Волині поліцейські розшукують 33-річну Вужинську Світлану Григорівну, мешканку Одеської області за підозрою у скоєнні злочинів.

Її правоохоронці обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч.5 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.

Жінка переховується від органів слідства.

Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».


На Волині розшукують шахрайку з Одещини


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Теги: розшук, жінка, поліція
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