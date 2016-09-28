На Волині розшукують шахрайку з Одещини
Сьогодні, 11:26
На Волині поліцейські розшукують 33-річну Вужинську Світлану Григорівну, мешканку Одеської області за підозрою у скоєнні злочинів.
Її правоохоронці обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч.5 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Жінка переховується від органів слідства.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».
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Її правоохоронці обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч.5 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Жінка переховується від органів слідства.
Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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