На Волині розшукують шахрайку з Одещини

Вужинську Світлану Григорівну, мешканку Одеської області за підозрою у скоєнні злочинів.



Її правоохоронці обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочинів на території Волинської області, передбачених ч.5 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.



Жінка переховується від органів слідства.



Поліція просить громадян котрим відома будь-яка інформація, що стосується вказаної особи невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332)742340, 0689475307 або на лінію «102».









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