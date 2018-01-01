Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини
Сьогодні, 11:40
На Волині 26 липня призначили нового керівника головного територіального управління юстиції в області. Ним став Олег Тимченко.
Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.
За словами Олега Тимченка, 27 липня його представили колективу, він встиг поспілкуватися з заступниками та познайомитися з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.
«На сьогодні кадрових змін не буде. Люди кваліфіковані. Будемо працювати з ними і знаходити порозуміння», - запевнив він.
Олег Тимченко розповів, що він родом із Полтавщини. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, пізніше – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Олег Тимченко очолював Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області.
Нагадаємо, шо екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді 21 червня.
«Рішення суду про поновлення Валентина Кухарика оскаржується Міністерством юстиції в апеляційному порядку», - повідомив Тимченко.
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Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.
За словами Олега Тимченка, 27 липня його представили колективу, він встиг поспілкуватися з заступниками та познайомитися з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.
«На сьогодні кадрових змін не буде. Люди кваліфіковані. Будемо працювати з ними і знаходити порозуміння», - запевнив він.
Олег Тимченко розповів, що він родом із Полтавщини. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, пізніше – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Олег Тимченко очолював Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області.
Нагадаємо, шо екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді 21 червня.
«Рішення суду про поновлення Валентина Кухарика оскаржується Міністерством юстиції в апеляційному порядку», - повідомив Тимченко.
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