вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини

Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини
На Волині 26 липня призначили нового керівника головного територіального управління юстиції в області. Ним став Олег Тимченко.

Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.

За словами Олега Тимченка, 27 липня його представили колективу, він встиг поспілкуватися з заступниками та познайомитися з головою Волинської ОДА Олександром Савченком.

«На сьогодні кадрових змін не буде. Люди кваліфіковані. Будемо працювати з ними і знаходити порозуміння», - запевнив він.

Олег Тимченко розповів, що він родом із Полтавщини. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, пізніше – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Олег Тимченко очолював Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області.

Нагадаємо, шо екс-начальника територіального управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика, якого звільнили 26 лютого 2018 року, поновили на посаді 21 червня.

«Рішення суду про поновлення Валентина Кухарика оскаржується Міністерством юстиції в апеляційному порядку», - повідомив Тимченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Тимченко, юстиція, Волинь, ОДА, Олександр Савченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині боржники аліментів заплатили майже 48 мільйонів
Сьогодні, 11:56
У луцькому дворі – гори сміття, яке не вивозять
Сьогодні, 11:47
Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини
Сьогодні, 11:40
На Волині розшукують шахрайку з Одещини
Сьогодні, 11:26
Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Це нісенітниця, - голова Волинської ОДА «відчитав» посадовця Це нісенітниця, - голова Волинської ОДА «відчитав» посадовця
31 липень, 14:02
На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО На Волині хочуть побудувати ще один пункт пропуску. ФОТО
12 липень, 13:37
Завдання виконали на п’ять з мінусом, - Савченко про візит Президента Завдання виконали на п’ять з мінусом, - Савченко про візит Президента
10 липень, 10:13
На ремонт 40 кілометрів волинських доріг дали більше 500 мільйонів На ремонт 40 кілометрів волинських доріг дали більше 500 мільйонів
09 липень, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
Сьогодні, 10:43
 1
На Волині дебошир побив людей та авто на базі відпочинку
Сьогодні, 13:14
 0
Коли відбудеться «Ніч у Луцькому замку»
Сьогодні, 13:06
 0
В Одесі вітчим розбещував 14-річну дівчинку
Сьогодні, 13:02
 0
«Мерс», земля та житло: на Волині у боржників аліментів забирають майно
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8