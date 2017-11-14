вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет

Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет
30 ящиків курива завадили переправити до Польщі українські прикордонники.

Так, учора ввечері прикордонники Луцького загону спільно з оперативними підрозділами Північного регіонального управління виявили партію тютюнових виробів підготовлену для переправлення до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.

Контрабандисти помітивши правоохоронців, втекли.

Згодом охоронці кордону виявили приховані пакунки з сигаретами та дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники мали намір перемістити куриво через контрольно-слідову смугу.

Увесь контрабандний товар, 30 ящиків сигарет, доставлено до відділу прикордонної служби «Новогрузьке» та буде передано встановленим порядком до ДФС. Наразі тривають пошуки причетних до цього правопорушення осіб.
Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет
Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет
Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонники, авто, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині
Сьогодні, 12:25
У Луцьку біля школи №7 просять встановити «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 12:14
Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет
Сьогодні, 12:02
На Волині боржники аліментів заплатили майже 48 мільйонів
Сьогодні, 11:56
У луцькому дворі – гори сміття, яке не вивозять
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
На «Устилузі» у трьох автівках прикордонники знайшли контрабанду На «Устилузі» у трьох автівках прикордонники знайшли контрабанду
22 січень, 10:22
На Волині прикордонники перехопили контрабандні сигарети На Волині прикордонники перехопили контрабандні сигарети
15 січень, 11:35
На кордоні з Польщею собака «винюхав» 700 пачок сигарет На кордоні з Польщею собака «винюхав» 700 пачок сигарет
14 листопад, 2017, 12:58
На Волині водій позбувся Mercedes через контрабанду На Волині водій позбувся Mercedes через контрабанду
13 листопад, 2017, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
Сьогодні, 10:43
 1
На Волині дебошир побив людей та авто на базі відпочинку
Сьогодні, 13:14
 0
Коли відбудеться «Ніч у Луцькому замку»
Сьогодні, 13:06
 0
В Одесі вітчим розбещував 14-річну дівчинку
Сьогодні, 13:02
 0
«Мерс», земля та житло: на Волині у боржників аліментів забирають майно
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8