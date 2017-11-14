Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет





Так, учора ввечері прикордонники Луцького загону спільно з оперативними підрозділами Північного регіонального управління виявили партію тютюнових виробів підготовлену для переправлення до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.



Контрабандисти помітивши правоохоронців, втекли.



Згодом охоронці кордону виявили приховані пакунки з сигаретами та дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники мали намір перемістити куриво через контрольно-слідову смугу.



Увесь контрабандний товар, 30 ящиків сигарет, доставлено до відділу прикордонної служби «Новогрузьке» та буде передано встановленим порядком до ДФС. Наразі тривають пошуки причетних до цього правопорушення осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 ящиків курива завадили переправити до Польщі українські прикордонники.Так, учора ввечері прикордонники Луцького загону спільно з оперативними підрозділами Північного регіонального управління виявили партію тютюнових виробів підготовлену для переправлення до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.Контрабандисти помітивши правоохоронців, втекли.Згодом охоронці кордону виявили приховані пакунки з сигаретами та дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники мали намір перемістити куриво через контрольно-слідову смугу.Увесь контрабандний товар, 30 ящиків сигарет, доставлено до відділу прикордонної служби «Новогрузьке» та буде передано встановленим порядком до ДФС. Наразі тривають пошуки причетних до цього правопорушення осіб.

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