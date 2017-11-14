Луцькі прикордонники в лісі знайшли чималу партію сигарет
Сьогодні, 12:02
30 ящиків курива завадили переправити до Польщі українські прикордонники.
Так, учора ввечері прикордонники Луцького загону спільно з оперативними підрозділами Північного регіонального управління виявили партію тютюнових виробів підготовлену для переправлення до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.
Контрабандисти помітивши правоохоронців, втекли.
Згодом охоронці кордону виявили приховані пакунки з сигаретами та дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники мали намір перемістити куриво через контрольно-слідову смугу.
Увесь контрабандний товар, 30 ящиків сигарет, доставлено до відділу прикордонної служби «Новогрузьке» та буде передано встановленим порядком до ДФС. Наразі тривають пошуки причетних до цього правопорушення осіб.
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Так, учора ввечері прикордонники Луцького загону спільно з оперативними підрозділами Північного регіонального управління виявили партію тютюнових виробів підготовлену для переправлення до Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.
Контрабандисти помітивши правоохоронців, втекли.
Згодом охоронці кордону виявили приховані пакунки з сигаретами та дерев’яну кладку, за допомогою якої правопорушники мали намір перемістити куриво через контрольно-слідову смугу.
Увесь контрабандний товар, 30 ящиків сигарет, доставлено до відділу прикордонної служби «Новогрузьке» та буде передано встановленим порядком до ДФС. Наразі тривають пошуки причетних до цього правопорушення осіб.
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