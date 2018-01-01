У луцькому дворі – гори сміття, яке не вивозять
Сьогодні, 11:47
У Луцьку скаржаться на невчасний вивіз сміття з двору на вулиці Гулака-Артемовського, 15.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав місцевий мешканець Володимир.
"Невже так важко вивозити сміття вчасно та просто робити свою роботу? Чому знов і знов я пишу сюди повідомлення про одну й ту саму проблему - сміття у дворах на вулиці Гулака-Артемовського??? Я впевнений, що це не один такий двір, але я вже два рази звертався, після повідомлення сміття прибирали, а потім - "ну нафіг", - пише обурений лучанин.
"Я не знаю, які причини такого зухвалого невиконання простої роботи. Будь це нестача фінансування, працівників чи зламані сміттєвози... Чому над цiєю проблемою працюють лише мухи, якi заполонили двори, розмножуючись у цiй АНТИСАНIТАРНIЙ купi смiття? Не знаю що й казати. Менi не важко кожен раз тут писати про одне й теж саме, але майте совiсть!" - йдеться у дописі Володимира.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав місцевий мешканець Володимир.
"Невже так важко вивозити сміття вчасно та просто робити свою роботу? Чому знов і знов я пишу сюди повідомлення про одну й ту саму проблему - сміття у дворах на вулиці Гулака-Артемовського??? Я впевнений, що це не один такий двір, але я вже два рази звертався, після повідомлення сміття прибирали, а потім - "ну нафіг", - пише обурений лучанин.
"Я не знаю, які причини такого зухвалого невиконання простої роботи. Будь це нестача фінансування, працівників чи зламані сміттєвози... Чому над цiєю проблемою працюють лише мухи, якi заполонили двори, розмножуючись у цiй АНТИСАНIТАРНIЙ купi смiття? Не знаю що й казати. Менi не важко кожен раз тут писати про одне й теж саме, але майте совiсть!" - йдеться у дописі Володимира.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Будинок 15А, 15-й набагато далі знаходиться.
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