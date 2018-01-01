ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами»*

Можливість купити товари в розстрочку без відсотків оцінили волиняни - тільки за 6 місяців вони придбали таким чином понад 7 тисяч товарів.Послуга «Оплата частинами» від ПриватБанку - це сервіс для здійснення дороговартісних покупок у розстрочку. Його зручність полягає в тому, що ціна товару ділиться на кілька рівних частин, які щомісяця вносяться на банківську картку.За півроку волиняни уклали 7600 угод «Оплати частинами». Загальна сума покупок - 46,6 мільйона гривень.Традиційно лідери серед товарів - побутова техніка, мобільні телефони, будівельні матеріали та меблі. Саме їх найчастіше купували у розстрочку жителі Волинської області.«Ці цифри свідчать про те, що волиняни активно користуються сервісом «Оплата частинами». Така розстрочка зручна і не передбачає додаткових відсотків та комісій. До того ж, щоб оформити «Оплату частинами», необхідна лише картка «Універсальна» ПриватБанку і потрібний ліміт коштів. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплату вносить щомісяця рівними частинами на свою банківську картку», - розповіла керівник напрямку «Оплата частинами» Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуПереглянути перелік магазинів-партнерів сервісу «Oплата чaстинами» можна на сайті chast.privatbank.ua. Щоб дізнатися доступну суму для оформлення розстрочки, потрібно відправити SMS із текстом chast на номер 10060 або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua. Окрім того, доступний ліміт можна перевірити у Приват24, в терміналі самообслуговування та мобільному додатку «Oплата чaстинами».