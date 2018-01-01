вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами»*

ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами»*
Можливість купити товари в розстрочку без відсотків оцінили волиняни - тільки за 6 місяців вони придбали таким чином понад 7 тисяч товарів.

Послуга «Оплата частинами» від ПриватБанку - це сервіс для здійснення дороговартісних покупок у розстрочку. Його зручність полягає в тому, що ціна товару ділиться на кілька рівних частин, які щомісяця вносяться на банківську картку.

За півроку волиняни уклали 7600 угод «Оплати частинами». Загальна сума покупок - 46,6 мільйона гривень.

Традиційно лідери серед товарів - побутова техніка, мобільні телефони, будівельні матеріали та меблі. Саме їх найчастіше купували у розстрочку жителі Волинської області.

«Ці цифри свідчать про те, що волиняни активно користуються сервісом «Оплата частинами». Така розстрочка зручна і не передбачає додаткових відсотків та комісій. До того ж, щоб оформити «Оплату частинами», необхідна лише картка «Універсальна» ПриватБанку і потрібний ліміт коштів. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплату вносить щомісяця рівними частинами на свою банківську картку», - розповіла керівник напрямку «Оплата частинами» Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ольга Загребельна.

Переглянути перелік магазинів-партнерів сервісу «Oплата чaстинами» можна на сайті chast.privatbank.ua. Щоб дізнатися доступну суму для оформлення розстрочки, потрібно відправити SMS із текстом chast на номер 10060 або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua. Окрім того, доступний ліміт можна перевірити у Приват24, в терміналі самообслуговування та мобільному додатку «Oплата чaстинами».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суддю з Волині через кримінал відсторонили від правосуддя
Сьогодні, 21:00
ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами»*
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні
Сьогодні, 19:43
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:36
Схожі новини
Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку* Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*
08 серпень, 17:46
ПриватБанк запустив бізнес-іпотеку для волинських підприємців* ПриватБанк запустив бізнес-іпотеку для волинських підприємців*
07 серпень, 21:02
Приват24 запустив сервіс «Тверезий водій»* Приват24 запустив сервіс «Тверезий водій»*
07 серпень, 03:03
ПриватБанк запустив тестування нового Приват24 «для всіх»* ПриватБанк запустив тестування нового Приват24 «для всіх»*
02 серпень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
Сьогодні, 10:43
 1
Суддю з Волині через кримінал відсторонили від правосуддя
Сьогодні, 21:00
 0
ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами»*
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8