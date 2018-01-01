Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 серпня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 13:00

кафе „Імпреза”, магазин „Глобус”, магазин „Сокіл”, дитяча молочна кухня, магазин „Автозапчастини”, ТЦ „Володимир”, магазин „Ельф”, дитячий світ, м-н „Пролісок”, контора „Промжитлобуд”, м-г „Дім”, м-н „Ювелірний”, м-н „Галантерея”, аптека низьких цін, аптека „Подорожник” м. Володимир-Волинський,

вул. Драгоманова, 6

вул. Ковельська, 15-27

2. 09:00 – 16:00

Водокачка с. Поничів” с. Поничів, вул. Т.Шевченка, 1-30

3. 09:00 – 16:00

Сільськогосподарське ПП „Рогожани”.



Іваничівський район



1. 09:30 – 16:00

с. Ст.Лішня

2. 09:30 – 16:00

с. Колона

3. 10:00 – 16:00

с.Колона



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:00 Школа, Будинок культури, Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Церква, ПП Ткачук Р.І., ПП Дмитрук О.І., Скважина, ФАП, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, ПП Шепшелей П.В., ТзОВ «Космо». с.Личини



Ковельський район



1. 09:00-17:00

Церква с. Воля Ковельська,

ФОП Задачина О. В.,

ФОП Найдюк В. М.,

Церква "Воскресіння",

ФОП Талашко М. Б.,

Ковельське УВКГ,

Ковельське МТМО,

ФОП Кравчук С. Л.,

ФОП Печенюк М. В.,

Ф. О. Мизовець Г. А.,

ТзОВ "Верес Еліт".

с. Воля Ковельська.



Луцький район



1. 09:30 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" (с. Забороль - Артсвердловина №1) с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна



Любомльський та Шацький райони



1

09:00 – 17:00 Школа с.Шацьк

Будинок школяра,

Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка

Церква ЕХБ

Дім молитви

смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди



2 пл-0.4 л-1,2,6 ктп-255

09:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру



3 пл-0.4 л-3,4 ктп-259 09:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Зустріч»

м.Нововолинськ

вул.М.Вовчка

вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а

вул.Русовичівська, 23, 25

2 КТП-147 09:00-17:00 Магазин «Зустріч» м.Нововолинськ

вул.М.Вовчка

вул.Лісна, 13-37а, 32-56

вул.Русовичівська, 1, 3, 23, 25, 4-8

3 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-45 09:00-17:00 АЗС «Укрнафта», ВУКГ, «Автосервіс», «Будінвест», адмін. приміщення, автостоянка м.Нововолинськ

вул.Лісна, 7,8

вул.Молодогвардійців, 49, 53, 55



Старовижівський район



1. 10:00 – 17:00 с.Лютка повністю

2 КТП-54 ПЛ 0.4 кВ л-2 10:00 – 17:00 с.Дубечно вул.Молодіжна

3 КТП-22 10:00 – 16:00 Школа,АТС,УПЦ МП ,Клуб, контора ОТГ с.Сереховичі,Дитсадок,відділення звязку с.Сереховичі вул.Центральна, 8-го Березня,Піонерська,Шкільна



Турійський район



1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 10 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 13:00кафе „Імпреза”, магазин „Глобус”, магазин „Сокіл”, дитяча молочна кухня, магазин „Автозапчастини”, ТЦ „Володимир”, магазин „Ельф”, дитячий світ, м-н „Пролісок”, контора „Промжитлобуд”, м-г „Дім”, м-н „Ювелірний”, м-н „Галантерея”, аптека низьких цін, аптека „Подорожник” м. Володимир-Волинський,вул. Драгоманова, 6вул. Ковельська, 15-272. 09:00 – 16:00Водокачка с. Поничів” с. Поничів, вул. Т.Шевченка, 1-303. 09:00 – 16:00Сільськогосподарське ПП „Рогожани”.1. 09:30 – 16:00с. Ст.Лішня2. 09:30 – 16:00с. Колона3. 10:00 – 16:00с.Колона1. 10:00 – 16:00 Школа, Будинок культури, Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Церква, ПП Ткачук Р.І., ПП Дмитрук О.І., Скважина, ФАП, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, ПП Шепшелей П.В., ТзОВ «Космо». с.Личини1. 09:00-17:00Церква с. Воля Ковельська,ФОП Задачина О. В.,ФОП Найдюк В. М.,Церква "Воскресіння",ФОП Талашко М. Б.,Ковельське УВКГ,Ковельське МТМО,ФОП Кравчук С. Л.,ФОП Печенюк М. В.,Ф. О. Мизовець Г. А.,ТзОВ "Верес Еліт".с. Воля Ковельська.1. 09:30 – 17:00 СВК "УРОЖАЙ" (с. Забороль - Артсвердловина №1) с. Забороль вул. Володимирська, Молодіжна09:00 – 17:00 Школа с.ШацькБудинок школяра,Магазин смт.Шацьк вул.ШевченкаЦерква ЕХБДім молитвисмт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди2 пл-0.4 л-1,2,6 ктп-25509:00 – 18:00 с.Світязь вул.Миру3 пл-0.4 л-3,4 ктп-259 09:00 – 18:00 с.Світязь вул.Вереснева1. 09:00-17:00Магазин «Зустріч»м.Нововолинськвул.М.Вовчкавул.Лісна, 50, 54-56, 37-37авул.Русовичівська, 23, 252 КТП-147 09:00-17:00 Магазин «Зустріч» м.Нововолинськвул.М.Вовчкавул.Лісна, 13-37а, 32-56вул.Русовичівська, 1, 3, 23, 25, 4-83 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-45 09:00-17:00 АЗС «Укрнафта», ВУКГ, «Автосервіс», «Будінвест», адмін. приміщення, автостоянка м.Нововолинськвул.Лісна, 7,8вул.Молодогвардійців, 49, 53, 551. 10:00 – 17:00 с.Лютка повністю2 КТП-54 ПЛ 0.4 кВ л-2 10:00 – 17:00 с.Дубечно вул.Молодіжна3 КТП-22 10:00 – 16:00 Школа,АТС,УПЦ МП ,Клуб, контора ОТГ с.Сереховичі,Дитсадок,відділення звязку с.Сереховичі вул.Центральна, 8-го Березня,Піонерська,Шкільна1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію