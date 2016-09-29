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У Луцьку біля школи №7 просять встановити «лежачі поліцейські»

У Луцьку біля школи №7 просять встановити «лежачі поліцейські»
У Луцьку просять встановити обмежувачі швидкості поблизу переходу біля школи №7.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Так, автор ініціативи просить встановити обмежувальні пристрої ( лежачі поліцейскі) та поставити додаткову огорожу в районі пішохідного переходу біля школи №7.

"Цей перехід дуже небезпечний щороку декілька дітей потрапляють в дтп на ньому так як біля переходу знаходяться дві зупинки громадського транспорту, що перешкоджають водієві огляд на перехід", - пише автор петиції Гуменко Дмитро Олександрович.

Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1142

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Теги: школа, лежачі поліцейські, Луцьк, петиція
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