У Луцьку біля школи №7 просять встановити «лежачі поліцейські»





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті



Так, автор ініціативи просить встановити обмежувальні пристрої ( лежачі поліцейскі) та поставити додаткову огорожу в районі пішохідного переходу біля школи №7.



"Цей перехід дуже небезпечний щороку декілька дітей потрапляють в дтп на ньому так як біля переходу знаходяться дві зупинки громадського транспорту, що перешкоджають водієві огляд на перехід", - пише автор петиції Гуменко Дмитро Олександрович.



Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять встановити обмежувачі швидкості поблизу переходу біля школи №7.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій Так, автор ініціативи просить встановити обмежувальні пристрої ( лежачі поліцейскі) та поставити додаткову огорожу в районі пішохідного переходу біля школи №7."Цей перехід дуже небезпечний щороку декілька дітей потрапляють в дтп на ньому так як біля переходу знаходяться дві зупинки громадського транспорту, що перешкоджають водієві огляд на перехід", - пише автор петиціїПідтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1142

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію