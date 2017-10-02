Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині





Музиканти виступлять 25 серпня о 21:00.



Виступ відбудеться в рамках фестивалю «The misto».



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Довідково:



KAZKA — музичний гурт із Києва, який грає в стилі experimental pop з елементами електро-фольку. «Відкриття року 2017» за версією музичної премії YUNA, «Дебют року 2017» за версією музичного видання Karabas Live, «Нові імена» за версією музичної премії «Золота Жар-Птиця», «Краща пісня поп-гурту» («Свята») та «Кращий дебют» за версією радіостанції Країна ФМ.



Всі пісні гурт виконує виключно українською мовою.



Гурт заснований в 2017 році Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем. У 2018 році до гурту приєднався Дмитро Мазуряк. Продюсуванням і менеджментом групи займається Юрій Нікітін і компанія mamamusic.





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