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Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині

Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині
У Нововолинську на стадіоні "Шахтар" відбудеться концерт популярного українського гурту KAZKA.

Музиканти виступлять 25 серпня о 21:00.

Виступ відбудеться в рамках фестивалю «The misto».

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Довідково:

KAZKA — музичний гурт із Києва, який грає в стилі experimental pop з елементами електро-фольку. «Відкриття року 2017» за версією музичної премії YUNA, «Дебют року 2017» за версією музичного видання Karabas Live, «Нові імена» за версією музичної премії «Золота Жар-Птиця», «Краща пісня поп-гурту» («Свята») та «Кращий дебют» за версією радіостанції Країна ФМ.

Всі пісні гурт виконує виключно українською мовою.

Гурт заснований в 2017 році Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем. У 2018 році до гурту приєднався Дмитро Мазуряк. Продюсуванням і менеджментом групи займається Юрій Нікітін і компанія mamamusic.

Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині

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Теги: концерт, фестиваль, музика, анонс
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