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На Сході загинув лучанин

На Сході загинув лучанин
У зоні бойових дій на Сході України загинув лучанин Андрій Єлістратов.

Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.

Відомо, що чоловік 1991 року народження. Служив у 14-ій бригаді.

Загинув поблизу міста Золоте Луганської області, потрапивши під обстріл.

Як повідомили у прес-службі Луцької міської ради, народився Андрій Єлістратов у м. Рига (Латвійська Республіка). У 1994 році разом з родиною переїхав жити до Луцька. Навчався у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей” та Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Неодружений.

З 2010 до 2013 року служив за контрактом у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській ОМБР.

9 квітня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації. 28 липня 2014 року отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований.

Андрій Єлістратов у березні 2016 року підписав контракт й ніс службу у складі 14-ї ОМБР.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

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Теги: смерть, АТО, Волинь, Андрій Єлістратов
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Коментарі 1
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Боже що це робиться, славні сини України помирають, а ця влада нічого не може зробити. Який тут може бути патріотизм в цій країні, лише сльози за такого хлопчину який ще міг жити, радіти і робити добро.
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