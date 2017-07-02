На Сході загинув лучанин
Сьогодні, 12:28
У зоні бойових дій на Сході України загинув лучанин Андрій Єлістратов.
Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Відомо, що чоловік 1991 року народження. Служив у 14-ій бригаді.
Загинув поблизу міста Золоте Луганської області, потрапивши під обстріл.
Як повідомили у прес-службі Луцької міської ради, народився Андрій Єлістратов у м. Рига (Латвійська Республіка). У 1994 році разом з родиною переїхав жити до Луцька. Навчався у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей” та Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Неодружений.
З 2010 до 2013 року служив за контрактом у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській ОМБР.
9 квітня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації. 28 липня 2014 року отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований.
Андрій Єлістратов у березні 2016 року підписав контракт й ніс службу у складі 14-ї ОМБР.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
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Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Відомо, що чоловік 1991 року народження. Служив у 14-ій бригаді.
Загинув поблизу міста Золоте Луганської області, потрапивши під обстріл.
Як повідомили у прес-службі Луцької міської ради, народився Андрій Єлістратов у м. Рига (Латвійська Республіка). У 1994 році разом з родиною переїхав жити до Луцька. Навчався у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей” та Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Неодружений.
З 2010 до 2013 року служив за контрактом у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській ОМБР.
9 квітня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації. 28 липня 2014 року отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований.
Андрій Єлістратов у березні 2016 року підписав контракт й ніс службу у складі 14-ї ОМБР.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Боже що це робиться, славні сини України помирають, а ця влада нічого не може зробити. Який тут може бути патріотизм в цій країні, лише сльози за такого хлопчину який ще міг жити, радіти і робити добро.
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