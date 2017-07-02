На Сході загинув лучанин

У зоні бойових дій на Сході України загинув лучанинПро це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО ВолиніВідомо, що чоловік 1991 року народження. Служив у 14-ій бригаді.Загинув поблизу міста Золоте Луганської області, потрапивши під обстріл.Як повідомили у прес-службі Луцької міської ради, народився Андрій Єлістратов у м. Рига (Латвійська Республіка). У 1994 році разом з родиною переїхав жити до Луцька. Навчався у НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей” та Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Неодружений.З 2010 до 2013 року служив за контрактом у 30-й окремій Новоград-Волинській Рівненській ОМБР.9 квітня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації. 28 липня 2014 року отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований.Андрій Єлістратов у березні 2016 року підписав контракт й ніс службу у складі 14-ї ОМБР.Редакціявисловлює співчуття родині та близьким загиблого.