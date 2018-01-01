На Світязі розквітли груші. ФОТО
Сьогодні, 12:45
В садку місцевих мешканців вдруге зацвіла груша.
Дивовижні фото надіслала на адресу Район.Шацьк жителька Світязя.
На світлині поруч із дозрілим плодом красується білосніжний цвіт.
Такі аномалії трапляються дедалі частіше через зміни клімату. Науковці називають аномалію «другим диханням».
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Дивовижні фото надіслала на адресу Район.Шацьк жителька Світязя.
На світлині поруч із дозрілим плодом красується білосніжний цвіт.
Такі аномалії трапляються дедалі частіше через зміни клімату. Науковці називають аномалію «другим диханням».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
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