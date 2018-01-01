На Волині дебошир побив людей та авто на базі відпочинку

Неподалік села Буцин Старовижівського району на базі відпочинку п'яний 35-річний ковельчанин побив двох людей та автомобіль.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок та наніс тілесні ушкодження двом громадянам, 49-річному жителю Рожищенського та 48-річному жителю Луцького районів. Одного з потерпілих госпіталізували.Також правопорушник пошкодив автомобіль «КІА», який належить 46-річній жительці Луцького району.Поліцейські встановили причетність до даного правопорушення 35-річного жителя міста Ковель.За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.