На Волині дебошир побив людей та авто на базі відпочинку
Сьогодні, 13:14
Неподалік села Буцин Старовижівського району на базі відпочинку п'яний 35-річний ковельчанин побив двох людей та автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок та наніс тілесні ушкодження двом громадянам, 49-річному жителю Рожищенського та 48-річному жителю Луцького районів. Одного з потерпілих госпіталізували.
Також правопорушник пошкодив автомобіль «КІА», який належить 46-річній жительці Луцького району.
Поліцейські встановили причетність до даного правопорушення 35-річного жителя міста Ковель.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушував громадський порядок та наніс тілесні ушкодження двом громадянам, 49-річному жителю Рожищенського та 48-річному жителю Луцького районів. Одного з потерпілих госпіталізували.
Також правопорушник пошкодив автомобіль «КІА», який належить 46-річній жительці Луцького району.
Поліцейські встановили причетність до даного правопорушення 35-річного жителя міста Ковель.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує, зокрема, покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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