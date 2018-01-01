Місце проведення Дня молоді у Луцьку перенесли
Сьогодні, 14:13
У Луцьку змінили місце проведення Міжнародного дня молоді.
Захід відбудеться поблизу входу до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пишуть організатори.
Захід проведуть у неділю, 12 серпня. Початок дійства – о 16:00.
Усіх охочих запрошують взяти участь у холі-фестивалі, який розпочнеться о 16:00. Фарби можна буде придбати біля входу в парк. Виграти десять безкоштовних пакетиків Холі можна у конкурсі від Молодіжного центру Волині за посиланням https://www.instagram.com/p/BmI8xT8Func/?taken-by=youth_center_volyn.
Концерт рок-гуртів «West Wind» та «Lost by time» почнеться о 18:00. Танцювальні номери демонструватимуть «My Jump Dance School». Після живого концерту, з 21:00 до 22:00, гратимуть луцькі діджеї.
Під час святкування Міжнародного дня молоді проводитимуть розіграші призів.
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Захід відбудеться поблизу входу до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пишуть організатори.
Захід проведуть у неділю, 12 серпня. Початок дійства – о 16:00.
Усіх охочих запрошують взяти участь у холі-фестивалі, який розпочнеться о 16:00. Фарби можна буде придбати біля входу в парк. Виграти десять безкоштовних пакетиків Холі можна у конкурсі від Молодіжного центру Волині за посиланням https://www.instagram.com/p/BmI8xT8Func/?taken-by=youth_center_volyn.
Концерт рок-гуртів «West Wind» та «Lost by time» почнеться о 18:00. Танцювальні номери демонструватимуть «My Jump Dance School». Після живого концерту, з 21:00 до 22:00, гратимуть луцькі діджеї.
Під час святкування Міжнародного дня молоді проводитимуть розіграші призів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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