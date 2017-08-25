До Дня Незалежності у Луцьку влаштують фотосушку





Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Для участі в проекті до 16 серпня можна надіслати на електронну адресу



Кращі фото 24 серпня візьмуть участь в фотовиставці на одній із центральних вулиць міста.



Автор фото, що отримає найбільшу кількість голосів за результатами онлайн-голосування, отримає цінний приз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня Незалежності України команда департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради організовує фотосушку на тему: «Моя незалежність».Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Для участі в проекті до 16 серпня можна надіслати на електронну адресу [email protected] фото (з письмовим поясненням), що відображає ваше бачення цього особливого дня.Кращі фото 24 серпня візьмуть участь в фотовиставці на одній із центральних вулиць міста.Автор фото, що отримає найбільшу кількість голосів за результатами онлайн-голосування, отримає цінний приз.

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