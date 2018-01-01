Як правильно зібрати дитину у школу: поради волинянам

Напередодні 1 вересня батьки готуються до нового навчального року. Тож як обрати якісну шкільну форми, взуття, шкільні зошити та учнівський ранець?Про це розповіли у у Головному управлінні держпродспоживслужби у Волинській області.Шкільна форма та ранець - найнеобхідніші речі для учня. Серед великого та різноманітного асортименту шкільної продукції батькам дуже важливо зробити правильний вибір: придбати не лише гарні, а й якісні речі.Купляючи, насамперед, слід ознайомитися з маркуванням на товарному ярлику, що обов’язково має містити наступну інформацію:- назва країни - походження;- товарний знак (за наявності), назва та місце розташування виробника;- позначення нормативного документа, обов’язковим вимогам якого повинен відповідати товар/виріб;- назва товару/виробу;- артикул товару/виробу;- модель товару/виробу;- розміри;- вміст сировини;- дата виготовлення;- символи щодо догляду;- інформація щодо сертифікації товару/виробу;- штриховий код товару/виробу;- специфічна та додаткова інформація про товар/виріб для споживача (за потреби).Шкільна форма - це спеціальний одяг, в якому дитина має відчувати себе комфортно і максимально безпечно протягом тривалого часу: близько 9 годин на день та 5 днів на тиждень. Тому під час підготовки до нового навчального року дуже важливо правильно обрати шкільну форму, яка не шкодитиме здоров’ю, працездатності та психологічному стану дитини.Насамперед слід звернути увагу на такі основні характеристики виробу:- гігієнічність;- естетичність;- якість;- конструкція;- маркування;- матеріал.Дотримання цих характеристик забезпечує щоденний комфорт дитини. Адже незручна шкільна форма може створювати дискомфорт і, як наслідок, позначатися на навчанні дитини.Шановні споживачі! Обов’язково вимагайте документи про якість та безпеку товару. Це сертифікат або декларація про відповідність продукції та гігієнічний висновок про безпеку товару, кожний з яких не замінює іншого. Не забудьте отримати чек на покупку.Огляньте товарний ярлик, стрічку з зображенням товарного знака і контрольну стрічку, які вшиті в бічний шов і всередину горловини спинки, що містять інформацію про товар та його виробника. Відсутність або невідповідність зазначеного маркування свідчать про фальсифікації продукції і недобросовісності виробника перед споживачем.Обирайте такий покрій шкільної форми, що не обмежуватиме вільні рухи дитини та забезпечить тепловий комфорт організму відповідно до сезону року.Врахуйте, що шкільну форму дозволено виробляти із застосуванням змішаних тканин. Матеріал верху може містити натуральні компоненти (без обмежень), а також синтетичні, вміст яких не повинен перевищувати 67%. Матеріал підкладки не може містити синтетику, тобто підкладка повинна бути лише з натуральних (наприклад, бавовна) або штучних (наприклад, віскоза) волокон.Блузки і сорочки для дітей молодших і середніх класів обов’язково мають бути виготовлені з натуральних тканин, а для дітей старших класів можуть містити синтетичні волокна, вміст яких не повинен перевищувати 40%.Шкільна форма, виготовлена з хімічних волокон і ниток, може викликати хронічні алергії, провокувати захворювання шкіри, впливати на періодично повторювані симптоми лихоманки, хронічний нежить, астматичні напади, екземи, головні болі. Перед експлуатацією вироби білизняної групи необхідно обов’язково випрати.Гарантійний термін експлуатації виробів швейних та трикотажних - необмежений.Найпоширенішими дефектами в швейних, трикотажних виробах, призначених для школи, є:- застосування неякісних матеріалів;- застосування невідповідних і небезпечних матеріалів;- порушення технології виготовлення швейних виробів;- повна або часткова відсутність маркування на виробах;- фальсифікація торгової марки (бренду).Будьте уважні при виборі шкільних друкованих виробів. Зошити шкільні та загальні призначені для школярів різних вікових категорій. Безпека продукції, перш за все, залежить від безпечності сировини та матеріалів з яких виготовлені зошити. Сторінки в зошиті не повинні бути білосніжними, білість, вища за 88% не дозволена нормативними документами i діючими санітарно-гiгiєнiчними нормами до друкованої продукції для дітей. Такий колір досягається за рахунок оптичних відбілювачів, які є шкідливими для очей дитини і призводять до проблем із зором.Зошити шкільні та зошити загальні не повинні мати надривів, порізів, забруднень, складок, зморшок, залощених і матових смужок та інших дефектів, що заважають якісній роботі учнів у зошиті.Зверніть увагу на інтенсивність лініювання графічної сітки, колір, товщину, гладкість застосованого паперу та міцність і безпечність скріплення. Кінці скоб повинні бути загнуті всередину зошита і не повинні бути причиною травматизму. При виборі зошитів зверніть увагу на їх маркування. Обкладинка повинна бути цупкою, щільною та не бути носієм інформації з агресивною тематикою.Гарантійний термін експлуатації зошитів шкільних та загальних необмежений.Наявність світловідбивальних елементів, належна вага ранця, наявність ортопедичної спинки - основні вимоги до безпечного і якісного ранця. Вага учнівського ранця або ж портфеля має становити не більше ніж 1 кг, щоб не завдавати великого навантаження на хребет і плечі дитини.Ранець повинен мати таку конструкцію, щоб під час носіння фіксувати хребет дитини, а саме - жорстку спинку і міцне дно. Жорсткість спинки ранця і її оббивка повинні запобігати тиску ранця та його вмісту на спину учня. Довжина плечового ременя учнівського ранця має бути регульованою. Плечові ремені повинні бути не менше 3-х см.Ширина учнівського ранця не повинна бути більша ширини плечей дитини, верхній край — не вище рівня плечей, нижній край — не нижче стегон.Слід відмовитися від ранця, який носять на одному плечі, щоб уникнути викривлення хребта дитини. Штучні та синтетичні матеріали, текстильні матеріали, вироблені з хімічних волокон та використані під час виготовлення ранця, мають бути дозволені органами охорони здоров’я.Ранець має містити деталі з матеріалів контрастних кольорів, оздоблювальні деталі та фурнітуру зі світловідбивальними елементами на передніх, бічних поверхнях та на верхньому клапані ранця, що убезпечать дитину на дорозі, особливо в зимовий час, коли на вулиці темно.Ранець повинен мати стійке забарвлення. Щоб перевірити це, слід без натиску протерти поверхню ранця сухою або вологою білою тканиною два-три рази. Якщо на тканині залишився слід фарби, то використані матеріали - неякісні.Ранець має містити кишені або перегородки чи вкладиші замість кишень і перегородок. Ранець має бути з ручкою для носіння.Всі шви на виробі мають бути без пропусків стібків. Кінці швів повинні бути закріплені. Шви та оздоблення ранця не мають бути грубими та врізатися в тіло дитини. Усі замки та блискавки на ранці мають легко закриватися і відкриватися. Гарантійний строк експлуатації з дня продажу - 30 днів.Отже, уважний та відповідальний вибір шкільної форми та ранця, дотримання відповідних рекомендацій дадуть змогу зберегти здоров’я дитини.Памятайте: у відповідності до пунктів статті 6 Закону України "Про захист прав споживачів“:- споживач має право на належну якість продукції;- продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також інформацію про цю продукцію;- продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції;- на товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.