На Волинь прибула рекордна кількість лікарів-інтернів
Сьогодні, 14:43
До Волині направили рекордну кількість лікарів, які зараховані до інтернатури.
Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присуджується кваліфікація лікаря-спеціаліста певного профілю, - повідомляють у прес-службі управління охорони здоров'я Волинської ОДА.
У липні 2018 року управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації в інтернатуру зараховані 132 випускники з 12-ти вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) України, що навчались за державним замовленням, з яких за спеціальностями: «лікувальна справа» – 99, «педіатрія» - 27, «стоматологія» – 6. Така кількість інтернів ще жодного року не прибувала в лікувально-профілактичні заклади області.
Окрім випускників, які навчались за державним замовленням, до інтернатури приступили 47 осіб, які навчались за власні кошти.
Всього інтернатуру на базах лікувально-профілактичних закладів області проходять 257 випускників І-ІІІ року навчання.
Сподіваємось, що після отримання сертифікату лікаря-спеціаліста вони поповнять когорту лікарів області.
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Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присуджується кваліфікація лікаря-спеціаліста певного профілю, - повідомляють у прес-службі управління охорони здоров'я Волинської ОДА.
У липні 2018 року управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації в інтернатуру зараховані 132 випускники з 12-ти вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) України, що навчались за державним замовленням, з яких за спеціальностями: «лікувальна справа» – 99, «педіатрія» - 27, «стоматологія» – 6. Така кількість інтернів ще жодного року не прибувала в лікувально-профілактичні заклади області.
Окрім випускників, які навчались за державним замовленням, до інтернатури приступили 47 осіб, які навчались за власні кошти.
Всього інтернатуру на базах лікувально-профілактичних закладів області проходять 257 випускників І-ІІІ року навчання.
Сподіваємось, що після отримання сертифікату лікаря-спеціаліста вони поповнять когорту лікарів області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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