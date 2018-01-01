У Дніпрі неповнолітня народила трійню. ВІДЕО





17-річна мати шукає, на що і де потім жити з дітьми, бо її одноліток утік, щойно дізнався про те, що стане батьком, - йдеться в сюжеті



Своїх доньок дівчина назвала Мирославою, Домінікою та Стефанією. Остання найменша і важить трохи більше 800 грамів. "Як лялечка, на двох долоньках уміщається", - дивується молода мама. Діток у реанімації вона провідує регулярно.



Вікторію Семеногу до Дніпра доправили з райцентру Верхньодніпровська, вона народжувала за допомогою кесаревого розтину на шостому місяці вагітності. "Кожен день міг погіршити її стан внутрішній, і все це могло дуже погано закінчитися. Дві дівчинки народилися з вагою менше кілограма – це екстремальна низька маса тіла", - пояснила завідувачка відділенням перинатального центру Олена Верещак.



Що стане мамою так рано, Вікторія не думала. Вона жила з мамою в Луганську, а коли розпочалися бойові дії, школярку відправили до бабусі на Дніпропетровщину. Там у Верхньодніпровську познайомилася з однолітком. "Може, було кохання. Може, пристрасть. Я не знаю", - каже вона. Два роки діти дружили, разом вступили до училища до іншого міста: він навчався на зварювальника, вона – на перукаря. Зустрічалися півроку, потім відчули щось не те і наважилися піти до лікаря. "Подивилася, каже: у вас двійня, ой, у вас трійня! Я думала, я заплачу. Просто пощастило, що я лежала – я б, мабуть, упала. Так і тато теж сидів, він був спочатку радий, а потім", - пригадує породілля.



Юний батько запропонував позбутися трійні, а згодом узагалі зник. "Він мені перед кесаревим написав SMS-ку, що бажає мені удачі. І все. Мені від цього чоловіка нічого не треба. Він мені подарував дітей. Спасибі йому велике", - каже Вікторія. Батько малят не з’явився і після народження дітей, підтримати Віку приїхала лише її мама з окупованого Луганська. Та й то – на кілька тижнів. У 34-річної жінки в самої однорічний малюк.



Мамі-підлітку та її немовлятам нині допомагають небайдужі. У реанімації дівчата пробудуть щонайменше три тижні. Лікарі сподіваються, що найкритичніший проміжок часу вже позаду. Але для Вікторії все тільки починається, бо вона не має ні візочка, ні ліжечка, і куди йти з дітьми на руках після лікарні просто не уявляє – у її мами нова родина на окупованій території, а в бабусі місця в хаті для всіх немає. Мирославу, Домініку та Стефанію по батькові називатимуть на честь діда. Відмовлятися від донечок мама-підліток не згодна за жодних обставин.



Для бажаючих допомогти картка молодої мами - ПриватБанку 4149499106344318 Семенога Вікторія Романівна





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