На Волині покарали працівника колонії, який передавав в'язням телефони
Сьогодні, 14:55
Працівника Маневицької виправної колонії покарали за корупційний злочин.
Правоохоронці у лютому 2018 року викрили працівника колонії в одержанні неправомірної вигоди за неодноразове переміщення для засуджених на територію забороненої зони мобільних телефонів, - інформує прес-служба прокуратури області.
Наразі вироком суду йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.
З роботи чоловіка звільнили.
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Правоохоронці у лютому 2018 року викрили працівника колонії в одержанні неправомірної вигоди за неодноразове переміщення для засуджених на територію забороненої зони мобільних телефонів, - інформує прес-служба прокуратури області.
Наразі вироком суду йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.
З роботи чоловіка звільнили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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