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На Волині покарали працівника колонії, який передавав в'язням телефони

На Волині покарали працівника колонії, який передавав в'язням телефони
Працівника Маневицької виправної колонії покарали за корупційний злочин.

Правоохоронці у лютому 2018 року викрили працівника колонії в одержанні неправомірної вигоди за неодноразове переміщення для засуджених на територію забороненої зони мобільних телефонів, - інформує прес-служба прокуратури області.

Наразі вироком суду йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

З роботи чоловіка звільнили.




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Теги: суд, штраф, колонія, Маневичі
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