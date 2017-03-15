На Волині покарали працівника колонії, який передавав в'язням телефони





Правоохоронці у лютому 2018 року викрили працівника колонії в одержанні неправомірної вигоди за неодноразове переміщення для засуджених на територію забороненої зони мобільних телефонів, - інформує прес-служба прокуратури області.



Наразі вироком суду йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.



З роботи чоловіка звільнили.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівника Маневицької виправної колонії покарали за корупційний злочин.Правоохоронці у лютому 2018 року викрили працівника колонії в одержанні неправомірної вигоди за неодноразове переміщення для засуджених на територію забороненої зони мобільних телефонів, - інформує прес-служба прокуратури області.Наразі вироком суду йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.З роботи чоловіка звільнили.

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