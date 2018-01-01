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Моторошне самогубство: жінка повісилася з плюшевим ведмедиком у руках. ФОТО. ВІДЕО 18+

Моторошне самогубство: жінка повісилася з плюшевим ведмедиком у руках. ФОТО. ВІДЕО 18+
У Києві на вулиці Генерала Наумова виявили труп жінки. Вона повісилася на сходовому марші пожежної драбини.

Інцидент стався близько 20:00 8 серпня, передає Уніан з посиланням на "Інформатор".

За словами місцевих жителів, жінка прийшла до чоловіка, який проживає в цьому будинку.

Вона перебувала у нетверезому стані. Сусіди кажуть, що чули скандал пари. Після чого дівчина вийшла на вулицю. Через деякий час очевидці виявили тіло жінки, яке висіло між сходовими прольотами першого і другого поверху.

На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть.

Жінка, 1987 року народження, повісилася на ремінці від сумки, а в руках у неї був її улюблений плюшевий ведмедик. Що конкретно стало причиною такого вчинку — невідомо.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

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Теги: смерть, Київ, самогубство
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