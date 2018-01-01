Моторошне самогубство: жінка повісилася з плюшевим ведмедиком у руках. ФОТО. ВІДЕО 18+





Інцидент стався близько 20:00 8 серпня, передає



За словами місцевих жителів, жінка прийшла до чоловіка, який проживає в цьому будинку.



Вона перебувала у нетверезому стані. Сусіди кажуть, що чули скандал пари. Після чого дівчина вийшла на вулицю. Через деякий час очевидці виявили тіло жінки, яке висіло між сходовими прольотами першого і другого поверху.



На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть.



Жінка, 1987 року народження, повісилася на ремінці від сумки, а в руках у неї був її улюблений плюшевий ведмедик. Що конкретно стало причиною такого вчинку — невідомо.



На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.



УВАГА! Відео 18+





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Генерала Наумова виявили труп жінки. Вона повісилася на сходовому марші пожежної драбини.Інцидент стався близько 20:00 8 серпня, передає Уніан з посиланням на "Інформатор".За словами місцевих жителів, жінка прийшла до чоловіка, який проживає в цьому будинку.Вона перебувала у нетверезому стані. Сусіди кажуть, що чули скандал пари. Після чого дівчина вийшла на вулицю. Через деякий час очевидці виявили тіло жінки, яке висіло між сходовими прольотами першого і другого поверху.На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть.Жінка, 1987 року народження, повісилася на ремінці від сумки, а в руках у неї був її улюблений плюшевий ведмедик. Що конкретно стало причиною такого вчинку — невідомо.На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію