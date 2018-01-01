У Луцьку з'явиться новий підрозділ поліції

У Луцьку невдовзі розпочне службу рота тактико-оперативного реагування Патрульної поліції.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Нині 15 майбутніх працівників цієї роти, серед яких – 2 жінки, відбувають завершальні етапи підготовки. Усі вони пройшли спеціальний відбір з числа патрульних поліцейських.Цілий день хлопці й дівчата тренуються: вранці мають фізичну підготовку, комплексні заняття з кросфіту, відпрацьовують прийоми рукопашного бою та різні сценарії затримання порушників.По обіді – тактична підготовка, у тому числі, навчання охороні громадського порядку під час масових заходів.Заступатиме рота згідно з графіком, а також під час проведення масових заходів. В інші дні поліцейські вдосокналюватимуть фізичну підготовку.Основні задачі роти тактико-оперативного реагування – охорона громадського порядку під час масових заходів, надання допомоги екіпажам під час складних викликів, запобігання вуличній злочинності.15 серпня майбутній командир роти відвідає у Львові заняття з тактичної підготовки спільно з американцями.