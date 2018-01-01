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У Луцьку з'явиться новий підрозділ поліції

У Луцьку з'явиться новий підрозділ поліції
У Луцьку невдовзі розпочне службу рота тактико-оперативного реагування Патрульної поліції.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Нині 15 майбутніх працівників цієї роти, серед яких – 2 жінки, відбувають завершальні етапи підготовки. Усі вони пройшли спеціальний відбір з числа патрульних поліцейських.

Цілий день хлопці й дівчата тренуються: вранці мають фізичну підготовку, комплексні заняття з кросфіту, відпрацьовують прийоми рукопашного бою та різні сценарії затримання порушників.

По обіді – тактична підготовка, у тому числі, навчання охороні громадського порядку під час масових заходів.

Заступатиме рота згідно з графіком, а також під час проведення масових заходів. В інші дні поліцейські вдосокналюватимуть фізичну підготовку.

Основні задачі роти тактико-оперативного реагування – охорона громадського порядку під час масових заходів, надання допомоги екіпажам під час складних викликів, запобігання вуличній злочинності.

15 серпня майбутній командир роти відвідає у Львові заняття з тактичної підготовки спільно з американцями.

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Теги: патрульна поліція, Луцьк
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