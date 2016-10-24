У Харкові дівчинка-підліток потрапила до реанімації після вживання алкоголю





Очевидці інциденту зняли те, що відбувається, на відео, - пише



Друзі намагалися підняти подругу, але та не могла встати і її відтягли в найближчі кущі. Пізніше виявилося, що дівчинка випила 10 склянок портвейну на голодний шлунок.



Медики, які прибули на місце подій, діагностували в підлітка алкогольне сп'яніння. Їм довелося викликати поліцію, так як госпіталізувати неповнолітню без родичів було не можна. Батьки дівчинки перебувають на відпочинку, а вона тимчасово проживає з бабусею. Підлітка помістили в реанімацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові місцеві жителі помітили лежачу на тротуарі дівчинку-підлітка. Виявилося, що дитина напилася разом зі своїми однолітками і серйозно отруїлася алкоголем.Очевидці інциденту зняли те, що відбувається, на відео, - пише Корреспондент Друзі намагалися підняти подругу, але та не могла встати і її відтягли в найближчі кущі. Пізніше виявилося, що дівчинка випила 10 склянок портвейну на голодний шлунок.Медики, які прибули на місце подій, діагностували в підлітка алкогольне сп'яніння. Їм довелося викликати поліцію, так як госпіталізувати неповнолітню без родичів було не можна. Батьки дівчинки перебувають на відпочинку, а вона тимчасово проживає з бабусею. Підлітка помістили в реанімацію.

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