У Харкові дівчинка-підліток потрапила до реанімації після вживання алкоголю
Сьогодні, 15:45
У Харкові місцеві жителі помітили лежачу на тротуарі дівчинку-підлітка. Виявилося, що дитина напилася разом зі своїми однолітками і серйозно отруїлася алкоголем.
Очевидці інциденту зняли те, що відбувається, на відео, - пише Корреспондент.
Друзі намагалися підняти подругу, але та не могла встати і її відтягли в найближчі кущі. Пізніше виявилося, що дівчинка випила 10 склянок портвейну на голодний шлунок.
Медики, які прибули на місце подій, діагностували в підлітка алкогольне сп'яніння. Їм довелося викликати поліцію, так як госпіталізувати неповнолітню без родичів було не можна. Батьки дівчинки перебувають на відпочинку, а вона тимчасово проживає з бабусею. Підлітка помістили в реанімацію.
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Очевидці інциденту зняли те, що відбувається, на відео, - пише Корреспондент.
Друзі намагалися підняти подругу, але та не могла встати і її відтягли в найближчі кущі. Пізніше виявилося, що дівчинка випила 10 склянок портвейну на голодний шлунок.
Медики, які прибули на місце подій, діагностували в підлітка алкогольне сп'яніння. Їм довелося викликати поліцію, так як госпіталізувати неповнолітню без родичів було не можна. Батьки дівчинки перебувають на відпочинку, а вона тимчасово проживає з бабусею. Підлітка помістили в реанімацію.
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