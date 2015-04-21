Як на Волині дерибанять землі поблизу озера Пісочного





Про це пише



Як писала тоді газета "Сільські новини", "вражала одностайність депутататів у прийнятті позитивних рішень, що стосувалися надання дозволів на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості в урочищах Брунець (хутір Підпісочно), Ставок та у Господарському дворі для обслуговування житлових будинків, господарських споруд. Складалось враження, що обділеним не залишився ніхто, бо задоволено було понад сто (!) заяв".



"Під час голосування дуже часто виникав конфлікт інтересів (отримання неправомірної вигоди за вчинення певних дій, - авт.). До речі, усі народні обранці виявили його в себе, повідомляли про це і усувалися від прийняття рішень. Окремі депутати цим правом скористалися по три, чотири, а то й п'ять (!) разів, адже на земельні ділянки претендували не тільки вони самі, а й їхні родичі. Серед щасливчиків – не тільки жителі Любохин, а й Камінь-Каширського району, с. Прип'ять Шацького району, смт Головне – Любомльського, м. Володимира-Волинського, Любомля та інших населених пунктів. Правда, очільник громади Степан Кислюк не зміг пояснити, чому ділянки надаються саме цим громадянам, і хто вони такі", – йшлося у газетній статті.



ІА "Конкурент" намагався отримати копії документів скандальної сесії, проте їх не надали. Зрештою було подано скаргу Уповноваженому з прав людини щодо порушення права на доступ до публічної інформації.



З ними зв'язалися представники Волинського управління "Всеукраїнської спеціалізованої колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю", які оприлюднили нові цікаві факти щодо скандальної землі.



СУД ВИЗНАВ ПРОТИПРАВНОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮБОХИНІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ



Громадська організація також подавала запит до Любохинівської сільради та просила надати копії документів. Їх так і не надали. Колегія подала в суд на таку бездіяльність, а 30 липня Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною таку бездіяльність сільради і зобов'язав надати необхідні документи.





ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ЗНАЙШЛА ПОРУШЕННЯ



Екологічною інспекцією за ініціативи громадської організації проведено перевірку. За результатами перевірки контролюючий орган вказав на порушенні вимог земельного законодавства при зміні меж населеного пункту Любохини, оскільки частина земель, які планується забудувати, відносяться до земель лісогосподасрького призначення. У такому випадку цільове призначення таких земель може бути змінено виключно через Кабінет Міністрів України.







ДЕРЖГЕОКАДАСТР ЗАКРИВАЄ ОЧІ НА ПОРУШЕННЯ



Головне управління Держгеокадастру у Волинській області не проводить перевірку, оскільки мотивує це вилученням документів слідством.



"Держгеокадастр визнає, що порушення є, але без діють через наявність кримінального провадження", - каже адвокат Всеукраїнської спеціалізованої колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.







МІСЦЕВА ВЛАДА НІЧОГО НЕ РОБИТЬ



Як стверджує адвокат Колегії, не відповідає інтересам держави і позиція Старовижівскьої РДА.



"Є очевидним, що допущені сільською радою порушення вимог закону є відомими службовим особам РДА, однак лишається відкритим питання, чому останні бездіють? Вони йдуть на порушення закону приховуючи запитувану інформацію. Напевно їх дії, які стосуються "нечистих" земельних ділянок теж містять окремі склади злочинів?" - каже адвокат Волинського управління "Всеукраїнської спеціалізованої колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю".





У громадській організації кажуть, що йтимуть до кінця із відстоюванням суспільних інтересів у справі з дерибаном землі довкола оз. Пісочного. Для цього, поміж іншим, будуть звертатися з клопотанням до голови Волинської облдержадміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще в квітні цього року депутати Любохинівської сільської ради виділили понад сто земельних ділянок поблизу озера Пісочного, що у Старовижівському районі.Про це пише Конкурент Як писала тоді газета "Сільські новини", "вражала одностайність депутататів у прийнятті позитивних рішень, що стосувалися надання дозволів на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості в урочищах Брунець (хутір Підпісочно), Ставок та у Господарському дворі для обслуговування житлових будинків, господарських споруд. Складалось враження, що обділеним не залишився ніхто, бо задоволено було понад сто (!) заяв"."Під час голосування дуже часто виникав конфлікт інтересів (отримання неправомірної вигоди за вчинення певних дій, - авт.). До речі, усі народні обранці виявили його в себе, повідомляли про це і усувалися від прийняття рішень. Окремі депутати цим правом скористалися по три, чотири, а то й п'ять (!) разів, адже на земельні ділянки претендували не тільки вони самі, а й їхні родичі. Серед щасливчиків – не тільки жителі Любохин, а й Камінь-Каширського району, с. Прип'ять Шацького району, смт Головне – Любомльського, м. Володимира-Волинського, Любомля та інших населених пунктів. Правда, очільник громадине зміг пояснити, чому ділянки надаються саме цим громадянам, і хто вони такі", – йшлося у газетній статті.ІА "Конкурент" намагався отримати копії документів скандальної сесії, проте їх не надали. Зрештою було подано скаргу Уповноваженому з прав людини щодо порушення права на доступ до публічної інформації.З ними зв'язалися представники Волинського управління "Всеукраїнської спеціалізованої колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю", які оприлюднили нові цікаві факти щодо скандальної землі.Громадська організація також подавала запит до Любохинівської сільради та просила надати копії документів. Їх так і не надали. Колегія подала в суд на таку бездіяльність, а 30 липня Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною таку бездіяльність сільради і зобов'язав надати необхідні документи.Екологічною інспекцією за ініціативи громадської організації проведено перевірку. За результатами перевірки контролюючий орган вказав на порушенні вимог земельного законодавства при зміні меж населеного пункту Любохини, оскільки частина земель, які планується забудувати, відносяться до земель лісогосподасрького призначення. У такому випадку цільове призначення таких земель може бути змінено виключно через Кабінет Міністрів України.Головне управління Держгеокадастру у Волинській області не проводить перевірку, оскільки мотивує це вилученням документів слідством."Держгеокадастр визнає, що порушення є, але без діють через наявність кримінального провадження", - каже адвокат Всеукраїнської спеціалізованої колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.Як стверджує адвокат Колегії, не відповідає інтересам держави і позиція Старовижівскьої РДА."Є очевидним, що допущені сільською радою порушення вимог закону є відомими службовим особам РДА, однак лишається відкритим питання, чому останні бездіють? Вони йдуть на порушення закону приховуючи запитувану інформацію. Напевно їх дії, які стосуються "нечистих" земельних ділянок теж містять окремі склади злочинів?" - каже адвокат Волинського управління "Всеукраїнської спеціалізованої колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю".У громадській організації кажуть, що йтимуть до кінця із відстоюванням суспільних інтересів у справі з дерибаном землі довкола оз. Пісочного. Для цього, поміж іншим, будуть звертатися з клопотанням до голови Волинської облдержадміністрації.

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