Пекельна спека: прогноз від синоптиків на 10 серпня
Сьогодні, 16:39
Погода в Україні у п'ятницю, 10 серпня, буде спекотною та безхмарною. Жодних опадів не передбачається.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко, пише "24 канал".
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П'ятниця в Україні буде сухою, сонячною та з красивими білими пухнастими хмарами для фотографування. Так вирішив антициклон, який охоплює всі області України,
– написала на своїй сторінці метеоролог.
За словами Діденко, 10 серпня буде без опадів. Температура повітря підніметься до +24...+29 градусів, а на Закарпатті та на Півдні – до +26...+31 градуса.
У Києві 10 серпня – без опадів, стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 10 серпня, у містах України:
Ужгород – +30...+32
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27..+29
Донецьк – +26...28
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +27...+29
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Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко, пише "24 канал".
Читайте також: Доки у серпні триватиме спека: прогноз від синоптика
П'ятниця в Україні буде сухою, сонячною та з красивими білими пухнастими хмарами для фотографування. Так вирішив антициклон, який охоплює всі області України,
– написала на своїй сторінці метеоролог.
За словами Діденко, 10 серпня буде без опадів. Температура повітря підніметься до +24...+29 градусів, а на Закарпатті та на Півдні – до +26...+31 градуса.
У Києві 10 серпня – без опадів, стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 10 серпня, у містах України:
Ужгород – +30...+32
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27..+29
Донецьк – +26...28
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +27...+29
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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