Пекельна спека: прогноз від синоптиків на 10 серпня





Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко, пише "



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П'ятниця в Україні буде сухою, сонячною та з красивими білими пухнастими хмарами для фотографування. Так вирішив антициклон, який охоплює всі області України,

– написала на своїй сторінці метеоролог.



За словами Діденко, 10 серпня буде без опадів. Температура повітря підніметься до +24...+29 градусів, а на Закарпатті та на Півдні – до +26...+31 градуса.



У Києві 10 серпня – без опадів, стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.



Прогноз погоди на п'ятницю, 10 серпня, у містах України:



Ужгород – +30...+32



Львів – +27...+29



Івано-Франківськ – +27...+29



Тернопіль – +27...+29



Чернівці – +27...+29



Хмельницький – +26...+28



Луцьк – +27...+29



Рівне – +27...+29



Житомир – +27...+29



Вінниця – +27...+29



Одеса – +29...+31



Миколаїв – +29...+31



Херсон – +27...+29



Сімферополь – +27...+29



Кропивницький – +27...+29



Черкаси – +26...+28



Чернігів – +26...+28



Суми – +25...+27



Полтава – +27...+29



Дніпро – +27...+29



Запоріжжя – +27..+29



Донецьк – +26...28



Луганськ – +25...+27



Харків – +25...+27



Київ – +27...+29





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні у п'ятницю, 10 серпня, буде спекотною та безхмарною. Жодних опадів не передбачається.Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик, пише " 24 канал ".Читайте також: Доки у серпні триватиме спека: прогноз від синоптикаП'ятниця в Україні буде сухою, сонячною та з красивими білими пухнастими хмарами для фотографування. Так вирішив антициклон, який охоплює всі області України,– написала на своїй сторінці метеоролог.За словами Діденко, 10 серпня буде без опадів. Температура повітря підніметься до +24...+29 градусів, а на Закарпатті та на Півдні – до +26...+31 градуса.У Києві 10 серпня – без опадів, стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.Прогноз погоди на п'ятницю, 10 серпня, у містах України:Ужгород – +30...+32Львів – +27...+29Івано-Франківськ – +27...+29Тернопіль – +27...+29Чернівці – +27...+29Хмельницький – +26...+28Луцьк – +27...+29Рівне – +27...+29Житомир – +27...+29Вінниця – +27...+29Одеса – +29...+31Миколаїв – +29...+31Херсон – +27...+29Сімферополь – +27...+29Кропивницький – +27...+29Черкаси – +26...+28Чернігів – +26...+28Суми – +25...+27Полтава – +27...+29Дніпро – +27...+29Запоріжжя – +27..+29Донецьк – +26...28Луганськ – +25...+27Харків – +25...+27Київ – +27...+29

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