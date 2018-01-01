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Пекельна спека: прогноз від синоптиків на 10 серпня

Пекельна спека: прогноз від синоптиків на 10 серпня
Погода в Україні у п'ятницю, 10 серпня, буде спекотною та безхмарною. Жодних опадів не передбачається.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко, пише "24 канал".

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П'ятниця в Україні буде сухою, сонячною та з красивими білими пухнастими хмарами для фотографування. Так вирішив антициклон, який охоплює всі області України,
– написала на своїй сторінці метеоролог.

За словами Діденко, 10 серпня буде без опадів. Температура повітря підніметься до +24...+29 градусів, а на Закарпатті та на Півдні – до +26...+31 градуса.

У Києві 10 серпня – без опадів, стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 10 серпня, у містах України:

Ужгород – +30...+32

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27..+29

Донецьк – +26...28

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +27...+29


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Теги: прогноз погоди, синоптики, Україна, Наталка Діденко
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