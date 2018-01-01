На Волині збирають кошти на операцію для 19-річної студентки
Сьогодні, 16:47
Волинян просять допомогти з коштами на лікування 19-річної студентки з Нововолинська Аріни Донели, яка потребує термінової операції.
На даний момент зібрали 42 000 грн, а потрібно - 62 000 грн, - пише Радар.
"Всім доброго дня! Шановні друзі, щиро дякую всім вам за ваші репости та слова підтримки. Дякую за кожну перераховану гривню, для нас це дуже важливо. Але часу залишається все менше, тому я знову змушена просити вас про допомогу", - пише мама студентки.
Операція запланова на 30 серпня у Київському інституті травматології та ортопедії НАН України.
"Саме це зможе забезпечити моїй донечці нормальне функціонування кісток тазу та ходьбу", - зауважила жінка.
Вартість такої операції – від 62 тисяч гривень (без реабілітації).
Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535 Донела Мирослава Вікторівна.
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На даний момент зібрали 42 000 грн, а потрібно - 62 000 грн, - пише Радар.
"Всім доброго дня! Шановні друзі, щиро дякую всім вам за ваші репости та слова підтримки. Дякую за кожну перераховану гривню, для нас це дуже важливо. Але часу залишається все менше, тому я знову змушена просити вас про допомогу", - пише мама студентки.
Операція запланова на 30 серпня у Київському інституті травматології та ортопедії НАН України.
"Саме це зможе забезпечити моїй донечці нормальне функціонування кісток тазу та ходьбу", - зауважила жінка.
Вартість такої операції – від 62 тисяч гривень (без реабілітації).
Номер карти Приватбанку: 5168 7427 0490 4535 Донела Мирослава Вікторівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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