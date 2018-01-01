До 1 вересня у Луцьку обіцяють відкрити ще одну школу

Задля того, аби школа №27 почала роботу вже 1 вересня, у Луцьку скличуть позачергову сесію міськради. На ній планують довиділити ще 7, 2 млн гривень.Про це стало відомо 9 серпня під час оглядин приміщення школи.За словами виконувача обов'язків міського голови, коштів із соцеконому для ОДА не буде аж до жовтня. Тож, якщо чекати на ці гроші, враховуючи терміни на проведення тендерів, заклад зможе запрацювати з весни. Таким чином, фактично школа може втратити ще рік.«Ми знімемо кошти з інших об'єктів, із яких - визначимося, зараз дивимося, де можна це зробити. Шукаємо резерви, те, що не «горить» і можна відкласти. Маємо зібрати суму у 7, 2 млн грн», - сказав Пустовіт. За його словами, 2 ,2 млн грн треба сплатити будівельникам за виконані роботи, а 5 млн спрямують на обладнання. Купити все, напевне, не встигнуть, тож, наприклад, частину комп'ютерів придбають вже у процесі навчання.Питання про виділення коштів розглянуть на позачерговій сесії Луцькради, дати якої ще не призначили. Однак представники міської влади запевнили, що з 1 вересня школа запрацює.Такої думки притримується й директор закладу«Школа готова на 99,9%, обладнання майже все є. Ще не завезене певне устаткування в харчоблок тощо», - прокоментував посадовець. Однак, вже привезли стільці для молодших та старших класів, монтують шафи. Тому 1 вересня школа зможе зустріти школярів.