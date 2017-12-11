Куди піти на вихідні у Луцьку: 10-12 серпня

Після важкого робочого тижня, особливо влітку, слід «перезавантажити» мозок і відпочити.Ці вихідні будуть доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати соді подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Луцьк, Берестечко, ВовчакПочаток: 11:00Що обіцяють: На вулицях древнього Луцька оживе історичне життя України через призму етнографічних майданчиків, де відбуватимуться майстер-класи, творчі лабораторії, ярмаркування, частування і, звичайно, яскраві виступи творчих колективів.До участі запрошені фольклорні колективи від українських громад Польщі, Литви, Білорусі, Молдови, Естонії, Румунії та Франції, а також із майже всіх областей України та районів Волині. Дата проведення 9-13 серпня.Подія:Місце: Ресторан "Мелодія" (м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4)Початок: 21:30Що обіцяють: Встигніть насолодитися останнім місяцем літа, разом з рестораном "Мелодія".Охолоджуючі коктейлі, смачні страви, жива музика та коло найближчих друзів уже 10 та 11 серпня.Подія:Тип заходу: виставкаМісце: Галерея мистецтв (вул. Лесі Українки 24а)Початок: 11:00Що обіцяють: Виставка картин на «котячу» тематику для Луцька – вельми незвична. Більшість картин, представлених в експозиції, написали діти. Серед них, щоправда, є і полотна професійної художниці Наталії Мелесь. За словами Мелесь, серед зображених котів є як реальні улюбленці юних митців, так і вигадані.Подія:Тип заходу: Міжнародна наукова конференціяМісце: Волинський краєзнавчий музейПочаток: 10:00Що обіцяють: Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України проводять міжнародну наукову конференцію в рамках Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня».Подія:Тип заходу: Соціально-інтелектуальний проектМісце: Різні локації містаПочаток: 16:00Що обіцяють: Луцьк – затишне, комфортне, зручне для проживання місто із цікавою минувшиною і захопливим повсякденням. Здавна Лучеськ надихав митців, слугував точкою опори багатьом талановитим людям. У місті мешкало чимало інтелектуалів. Одним із варіантів їхнього дозвілля, поза сумнівом, було споглядання музейних колекцій.Відтак КП «Центр туристичної інформації та послуг», в рамках проекту «Екскурсоводи у відпустці», цього літа пропонує мешканцям і гостям Луцька зануритися у красу й незвіданість музейних колекцій нашого міста!Не проґавте унікальну можливість безкоштовно втрапити до найцікавіших луцьких музеїв, торкнутися до величної минувшини Волині та Луцька, дізнатися більше про скарби рідного міста!Зверніть увагу, що для відвідин двох музеїв (Музей технологій минулого і Академія пізнання та розвитку «Робологікум») проводиться реєстрація, кількість екскурсантів обмежена!Реєстрація екскурсантів за номером телефону 72 34 19.Решта музейних екскурсій радо вітатиме усіх, хто зголоситься прийти!Розклад екскурсій:• 12/08 о 16:00 – Музей історії Луцького братства (старе місто, вул. Йова Кондзелевича, 5).Збір о 15:50 біля музею.• 25/08 в 11:00 – Художній музей (подвір’я Луцького замку, вул. Кафедральна, 1а).Збір о 10:50 біля В’їзної вежі Луцького замку.Подія:Місце: Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі УкраїнкиПочаток: 16:00Що обіцяють: Лучан запрошують яскраво відсвяткувати Міжнародний день молоді.Незабутні емоції від холі-фесту, участь у танцювальному флешмобі та видовищне фаєр-шоу обіцяють провести під час Міжнародного дня молоді.Дійство відбудеться у неділю, 12 серпня. Захід стартує о 16:00.Розпочнуть дійство з танцювального флешмобу, який для всіх охочих проведуть танцівники My Jump Dance School. Продовжать святкування яскравим холі-фестивалем, де лучани «оновлять» свій зовнішній вигляд, обкидавши один одного яскравими фарбами. Музичний настрій створять гурти «The West Wind» та «Lost by time».Танцювальні номери демонструватимуть «My Jump Dance School». Після живого концерту для молоді гратимуть кращі діджеї Луцька. Лучан запрошують «відриватись на повну» в центрі міста з 21:00 до 22:00 гратимуть в центрі міста.Завершать святкування видовищним фаєр-шоу.Фільм:Жанр: жахи, фантастика, бойовик, трилерМісце: «Premier City»Початок: 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50Про що фільм?Професор палеонтології Джонас Тейлор, в минулому пілот глибоководних апаратів, вже багато років пише про мегалодон і читає лекції, намагаючись забути незабутнє - трагічну експедицію, яка переконала його в тому, що первісне чудовисько існує і в наші дні. Під час занурення в найглибший океанський каньйон Тейлор ледь врятувався від величезних щелеп доісторичного чудовиська, здатного підняти з води навіть тиранозавра.Тейлору пропонують зробити ще більш глибоке занурення. Те, що він, можливо, знайде, має змусити замовкнути скептиків, але, коли ця знахідка буде піднято з дна, океанські припливи стануть криваво-червоними до кінця часів.Фільм:Жанр: мюзиклМісце: «Premier City»Початок: 10:40, 15:40, 19:00, 21:20Про що фільм?Втекти на райський грецький острів, щоб гуляти по вуличках чарівного міста, насолоджуватися місцевою кухнею, танцювати до ранку, кататися на яхті і закохатися без пам'яті - що може бути краще? Звучить, як ідеальний план на літо... та й на все життя теж.Фільм:Жанр: бойовик, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 13:20, 17:20, 19:40, 22:00Про що фільм?Одрі і Морган, кращі подруги з Лос-Анджелеса, несподівано опиняються в епіцентрі міжнародної змови, коли колишній Одрі заявляється до неї з натовпом кровожерливих вбивць, що йдуть по сліду.Дивуючись самі собі, дівчата беруться за нелегку справу порятунку світу. Їх чекає повна небезпек - і кілерів - шпигунська гонка по всій Європі, де на шляху їм зустрічається дуже підозрілий, але такий привабливий британський агент...