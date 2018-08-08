В магічний день у Володимирі одружилося 5 пар





Про це пише



Неабиякою популярністю користуються числа – сімки та вісімки. Оскільки 7 вважається щасливим, а вісім – означає знак безкінечності і віщує безкінечне кохання.



Нагадаємо,



В Україні ж у цей день поєднали долі понад півтори тисячі закоханих пар. Майже удвічі більше, ніж в інші числа. А ось 18.08.2018 спостерігається справжній бум одружень, оскільки у даті на одну вісімку більше.



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