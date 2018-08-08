В магічний день у Володимирі одружилося 5 пар
Сьогодні, 17:21
У Володимир-Волинському місцевому РАЦСі 8 серпня зареєструвалося 5 пар молодят.
Про це пише Володимир медіа.
Неабиякою популярністю користуються числа – сімки та вісімки. Оскільки 7 вважається щасливим, а вісім – означає знак безкінечності і віщує безкінечне кохання.
Нагадаємо, що у Луцьку "весільного буму" не було. Загалом 8 серпня одружилися 7 пар, із них 6 скористалися послугою "шлюб за добу".
В Україні ж у цей день поєднали долі понад півтори тисячі закоханих пар. Майже удвічі більше, ніж в інші числа. А ось 18.08.2018 спостерігається справжній бум одружень, оскільки у даті на одну вісімку більше.
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Про це пише Володимир медіа.
Неабиякою популярністю користуються числа – сімки та вісімки. Оскільки 7 вважається щасливим, а вісім – означає знак безкінечності і віщує безкінечне кохання.
Нагадаємо, що у Луцьку "весільного буму" не було. Загалом 8 серпня одружилися 7 пар, із них 6 скористалися послугою "шлюб за добу".
В Україні ж у цей день поєднали долі понад півтори тисячі закоханих пар. Майже удвічі більше, ніж в інші числа. А ось 18.08.2018 спостерігається справжній бум одружень, оскільки у даті на одну вісімку більше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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