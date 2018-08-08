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В магічний день у Володимирі одружилося 5 пар

В магічний день у Володимирі одружилося 5 пар
У Володимир-Волинському місцевому РАЦСі 8 серпня зареєструвалося 5 пар молодят.

Про це пише Володимир медіа.

Неабиякою популярністю користуються числа – сімки та вісімки. Оскільки 7 вважається щасливим, а вісім – означає знак безкінечності і віщує безкінечне кохання.

Нагадаємо, що у Луцьку "весільного буму" не було. Загалом 8 серпня одружилися 7 пар, із них 6 скористалися послугою "шлюб за добу".

В Україні ж у цей день поєднали долі понад півтори тисячі закоханих пар. Майже удвічі більше, ніж в інші числа. А ось 18.08.2018 спостерігається справжній бум одружень, оскільки у даті на одну вісімку більше.

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Теги: одруження, РАЦС
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