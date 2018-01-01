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Чому у «закритому» ресторані під Луцьком після отруєння влаштували весілля. ВІДЕО

Чому у «закритому» ресторані під Луцьком після отруєння влаштували весілля. ВІДЕО
Двічі за два тижні у ресторані «Садиба на джерелах» масово потруїлися люди. Наразі потерпілі досі перебувають у лікарні.

Про це йдеться у сюжеті «12 каналу».

Держпродспоживслужба своїм приписом заборонила працювати на території ресторану «Садиба на джерелах» підприємцю після того, як у кінці липня в закладі отруїлися гості. Одразу після того на сторінці закладу написали, що закриваються на увесь серпень. Але виявилося, що можна просто змінити ФОП і у закладі і далі влаштовувати святкування. Частину весіль перенесли на вересень, але не всі.

«Нам представили договір на проведення і організацію банкету, який свідчить про те, що організацією наступного весілля вже займався інших підприємець», - розповів начальник управління з державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Назар Орел.

Тепер же контролюючі органи не просто заборонили роботу підприємцю, але і закрили заклад. Тож найближчі 10 днів заклад таки не працюватиме, а далі, якщо це буде потрібно, служба звертатиметься в суд для продовження терміну.

Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.

Зазначимо, що 5 серпня ситуація повторилася.



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Теги: Садиба на джерелах, весілля, Луцьк
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